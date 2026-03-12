Truffe ai danni degli anziani: nuova campagna di prevenzione del Comune

Protocollo d’intesa per una nuova iniziativa di prevenzione e contrasto delle truffe nei confronti di persone anziane. Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale di Vercelli attraverso il Corpo di Polizia Locale, è stato esaminato alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Lucio Parente, alla quale hanno partecipato, oltre al sindaco di Vercelli Roberto Scheda, il presidente della Provincia, Davide Gilardino accompagnato dal dirigente Marco Ferraris, il questore, Giuseppina Suma, il colonnello Pier Enrico Burri, comandante Provinciale dei Carabinieri, il colonnello Luca Vassena, comandante provinciale della Guardia di Finanza.

Per la realizzazione dell’iniziativa la Città di Vercelli ha ottenuto un finanziamento di 16.014 euro dal ministero dell’Interno che, anche per il 2026, ha inteso destinare ai capoluoghi di provincia una quota del Fondo Unico Giustizia istituita al fine di sviluppare strategie di prevenzione e contrasto in risposta al crescente fenomeno delle truffe perpetrate nei confronti di persone anziane.

Le risorse sono destinate a sostenere campagne di tipo informativo/divulgativo e formativo, misure di prossimità e di sostegno, nonché interventi di supporto psicologico nei confronti delle vittime di raggiri per i traumi interiori che ne derivano dovuti ai modi subdoli con cui vengono perpetrati. L'iniziativa del Comune di Vercelli si pone in continuità con i progetti degli anni precedenti e mira a proseguire, attraverso la cultura della prevenzione, l’attività di contrasto al fenomeno delle truffe perpetrate da soggetti senza scrupoli in danno delle persone anziane tendenzialmente più esposte a tali odiosi episodi, anche per le conseguenze psicologiche, che possono subire, spesso acuite dalla solitudine in cui vivono.

Il progetto, destinato a concludersi entro il 30 novembre 2026, si articola in una serie di azioni che il Comune estenderà a ulteriori centri della provincia, non coinvolti nelle precedenti attività progettuali. In particolare, l’Amministrazione comunale vercellese provvederà ad organizzare incontri formativi e di sensibilizzazione rivolti agli anziani e ai loro familiari, nel corso dei quali verranno distribuiti opuscoli informativi, di facile e pronta consultazione, sui rischi dei raggiri e sui suggerimenti per non essere truffati. Accanto all’imprescindibile azione di deterrenza e di contrasto quotidianamente svolta dalle forze dell’ordine, il Prefetto Parente ha evidenziato l’importanza del rafforzamento dei livelli di prevenzione del fenomeno delle truffe mediante lo sviluppo di iniziative, come quella prevista dal Comune di Vercelli, al fine di rendere i cittadini maggiormente consapevoli del rischio di raggiri cui sono esposti. N

el corso della riunione del Comitato tenutasi in Prefettura è emerso che il fenomeno è in crescente aumento, interessando ultimamente in alcuni casi anche persone giovani, che sono risultate essere completamente in balìa dell’abilità dei truffatori e delle modalità sempre nuove di realizzazione delle truffe messe in atto da soggetti molto abili nel carpire la buona fede delle vittime. Di fronte alla complessità del fenomeno della criminalità fraudolenta, è stato concordato di coordinare gli incontri informativi e di sensibilizzazione attraverso la stretta collaborazione tra la Polizia Locale e le forze dell’ordine che potranno in tal modo mettere a fattor comune conoscenze e competenze sulle più attuali metodiche utilizzate dagli autori delle truffe e sulle cautele da seguire per evitarle.