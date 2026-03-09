 / Cronaca

Furgone divorato dalle fiamme

Intervento dei Vigili del Fuoco a Santhià

Incendio di un furgone, nel pomeriggio di domenica, alla Cascina Pragilardo nel comune di Santhià. Intorno alle 17,30 le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris e da quello volontario di Santhià sono state allertate per il rogo che ha distrutto un mezzo e una rotballa di fieno.

All'arrivo le squadre hanno provveduto all'estinzione delle fiamme che, ormai avevano avvolto completamente il veicolo e il fieno: terminate le opere di spegnimento sono state ripristinate le condizioni di sicurezza. Non ci sono feriti da segnalare

