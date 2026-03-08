Trattore divorato dalle fiamme

Nessun ferito, ma danni ingentissimi per l'Incendio mezzo agricolo a Tricerro. Dopo le 17 di sabato 7 marzo, la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta a Tricerro per l'incendio di un trattore. All'arrivo della squadra il mezzo era completamente avvolto dalle fiamme: l'intervento è valso alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell' area circostante.