Incidente in A26: cinque auto coinvolte, due feriti

Cinque auto sono rimaste coinvolte, nel tardo pomeriggio di venerdì, in un tamponamento avvenuto sulla bretella Stroppiana - Santhià della A26. L'incidente è avvenuto intorno alle 18,30 e, per i soccorsi, sono stati mobilitati una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, una volontaria Santhià, oltre ad ambulanze provenienti da Cavaglià e Cigliano.

All' arrivo dei soccorritori le persone erano già fuori dai veicoli: i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e dello scenario, mentre i sanitari hanno trasportato due persone in ospedale per le cure del caso. Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto all'altezza del comune di Crova, procede la Polizia Stradale di Casale Monferrato, che ha la competenza sul tratto autostrale.