Vigili del Fuoco in festa: incontro con la popolazione e bilancio delle attività

I Vigili del Fuoco festeggiano, per la prima volta in maniera ufficiale, l'anniversario dell'istituzione avvenuta il 27 febbraio 1939. Un percorso lungo 87 anni fatto di presenza, vicinanza, supporto e soccorso a tutela dell’incolumità pubblica sia negli interventi ordinari sia nelle micro e macroemergenze dovute alle calamità naturali. Il Comando di Vercelli, per l'occasione, aprirà la sede di viale dell'Aeronautica per ospitare le celebrazioni istituzionali con le autorità civili, militari e religiose nella prima parte della mattinata, poi dalle 10,45 alle 12 la sede sarà aperta alla cittadinanza per assistere alle dimostrazioni operative. “Lì dove serve” è il tema celebrativo della giornata che, nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30, propone la visita della struttura, la mostra fotografica, l’esposizione dei mezzi e “Pompieropoli”, iniziativa rivolta ai più piccoli.

La cerimonia è anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività. «Il soccorso tecnico urgente in ambito provinciale ha visto, nel 2025, 3.244 interventi, un numero simile a quello dell’anno precedente - scrive nel suo saluto Claudio Giacalone, comandante provinciale -. Il risultato è il segno del mantenimento della nostra intensa attività nel campo della sicurezza, nella direzione della riduzione del livello del rischio, conseguente all’applicazione delle misure di prevenzione e la validità della nostra azione di controllo del territorio in questo importante settore».

Andando nel dettaglio, si segnalano 824 tre soccorsi a persone, ricerche di scomparsi e interventi per incidenti sul lavoro; 518 gli incendi nei quali il personale è intervenuto; 348 gli incidenti stradali con soccorso a persona, 212 gli altri interventi su strada; 193 i danni d’acqua; 157 i dissesti statici e 134 le richieste di intervento per fughe di gas. All’attività di intervento in emergenza si affianca il lavoro sul fronte della prevenzione e della sicurezza: valutazione di progetti, attestazioni e rinnovi periodici delle certificazioni anti-incendio, partecipazione alle 21 commissioni provinciali di Vigilanza sui locali e sulle manifestazioni di pubblico spettacolo, e a 31 commissioni tecniche di varia natura. Un lavoro che impegna costantemente il personale, insieme al presidio in occasione di eventi di particolare rilevanza per la collettività, come possono essere spettacoli, fiere, eventi di carattere nazionale e internazionale. Un lavoro che si completa con i corsi di formazione, grazie ai quali il personale può crescere dal punto di vista professionale e fornire un servizio sempre più attento e qualificato.

Un percorso che procede di pari passo con l'innovazione tecnologia e la formazione del personale. «In questi anni - spiegano dal Comando - l’evoluzione tecnica, tecnologica e di competenze del personale è stata massima e ha visto la nascita abilitazioni specifiche per il soccorso in ogni contesto. Da non dimenticare poi l’ambito di Protezione Civile di cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è componente fondamentale e nel quale si esprime pienamente in tutte le sue competenze di coordinamento e di azione».

In provincia sono 131 i Vigili del Fuoco effettivi, dislocati tra il comando di Vercelli e i distaccamenti di Varallo e Livorno Ferraris. Al loro fianco anche 52 vigili del fuoco volontari sparsi tra Alagna, Cravagliana, Santhià e Trino.

Un lavoro svolto con abnegazione e sacrificio e che vede un forte impegno anche sul fronte della diffusione della cultura della sicurezza: «In queste ultime attività è impegnato anche il personale in quiescenza che continua a dare il proprio supporto negli incontri con le scuole e con la cittadinanza», conclude il comandante.