A bordo di un'auto rubata, fuggono all'Alt

Erano a bordo di un'auto risultata rubata nel torinese le due persone che, nei giorni scorsi, sono state coinvolte in un inseguimento sulle strade della provincia. In un'area di solito poco trafficata i carabinieri, impegnati in controlli di routine, hanno notato un veicolo con due persone a bordo. Il mezzo non si è fermato all'alt: ne è nato un breve inseguimento conclusosi poco dopo, quando gli occupanti, dopo aver abbandonato il mezzo, sono fuggiti a piedi tra le risaie. I due sono riusciti a far perdere le proprie tracce nel buio. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire che l'auto era stata rubata nel Torinese qualche giorno prima.