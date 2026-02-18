Sequestrati 7000 prodotti non conformi. Sanzioni alle imprese e a chi compra online prodotti contraffatti

Nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio provinciale, i reparti della Guardia di finanza di Vercelli, tra gennaio e febbraio, hanno sequestrato amministrativamente oltre 7.700 prodotti, in prevalenza giocattoli, bigiotteria nonché articoli carnevaleschi, privi di etichette e di indicazioni conformi alla normativa posta a tutela degli acquirenti. Gli ultimi due interventi, eseguiti dai Finanzieri del Gruppo di Vercelli in comuni della provincia, sono diretti alla tutela della legalità economico-finanziaria e a contrastare la commercializzazione di articoli contraffatti, non conformi ovvero potenzialmente dannosi per il consumatore.

I responsabili degli esercizi commerciali controllati e risultati non in regola sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative che possono oscillare da un minimo di 516 euro ad un massimo di 25.823 euro.

Inoltre, in una più ampia cornice operativa, il Gruppo di Vercelli ha proceduto all’applicazione di specifiche sanzioni nei confronti di soggetti che consapevolmente hanno acquistato tramite piattaforme on-line beni contraffatti recanti loghi di marchi di abbigliamento.

Il settore della “sicurezza prodotti” e del contrasto alle pratiche commerciali scorrette operate anche a mezzo di internet o sfruttando le possibilità di diffusione di messaggi e pubblicità dei social-media, costituiscono un ambito in cui la Guardia di finanza investe specifiche risorse al fine di garantire, da un lato, l’incolumità del consumatore finale, sottraendolo al rischio di poter entrare in contatto con articoli pericolosi e potenzialmente dannosi, e, dall’altro, la correttezza delle regole del mercato anche a tutela della proprietà intellettuale e industriale.