In auto oltre 10 chili di cocaina purissima: è in carcere a Vercelli

Sotto il sedile dell'auto aveva nascosto oltre dieci chili di cocaina purissima, divisa in panetti e stoccata in un vano creato apposta. E' in carcere a Vercelli un uomo fermato sulla A26 dalla Polizia stradale di Casale Monferrato che, nel corso di un controllo sul tratto di comptenza, si è insospettita per la repentina manovra di un automobilista che, alla vista degli agenti, è entrato in modo brusco nella vicina area di servizio.

Durante le successive fasi di verifica, il nervosismo e l'insofferenza dell'uomo, trovato con 4.500 euro in contanti di cui non sapeva giustificare la provenienza, hanno spinto i poliziotti, supportati dall’Unità di Polizia Giudiziaria della stessa Sottosezione, ad approfondire l'ispezione. In un vano ricavato nel pianale della vettura, sotto al sedile del passeggero anteriore, è così saltato fuori un borsone con la droga: le successive analisi effettuate alla Polizia Scientifica della Questura di Vercelli hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo di 10,589 chilogrammi: tagliata e immessa sul mercato avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro.

Il conducente, un uomo di 34anni, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, è stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Vercelli: nei giorni scorsi il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha dispsoto la custodia cautelare in carcere.