Installate le telecamere: più sicurezza sul cavalcaferrovia Tournon

Due telecamere si sicurezza vigilano sul cavcalferrovia Tournon. Gli impianti sono stati posizionati dal Comune per monitorare constantememte un’area «particolarmente sensibile per la sicurezza urbana e stradale».

Proprio il cavalcaferrovia, che collega la zona stazione sia al rione Belvedere che alla zona di via Monviso, era stato teatro di una violenta aggressione ai danni di un minorenne, bloccato da un malintenzionato che voleva sottrargli il marsupio. Il ragazzo era poi riuscito a fuggire, inseguito dal malvivente fino alla porta di casa. Una vicenda finita con l'arresto dell'uomo - messo in fuga dall'arrivo del padre della sua giovane vittima.

Il viadotto è spesso teatro anche di manovre di svolta vietata che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti, ciclisti e viaggiatori in genere. L'installazione della videosorveglianza, in particolare all'intersezione con la rampa di via Monviso, dovrebbe garantire un maggior rispetto delle regole. Oltre che una maggior sicurezza per chi attravera il viadotto a piedi.