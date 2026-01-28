Sabato l'addio al 44enne Bruno Savoia

Si svolgeranno sabato i funerali di Bruno Savoia. Nelle scorse ore è arrivato il nulla osta per le esequie del 44enne morto il 18 gennaio all'ospedale Sant'Andrea dov'era giunto, in condizioni gravissime, la notte di Capodanno per ferite causate dall'esplosione di un petardo artigianale.

Per quasi venti giorni i sanitari hanno tentato di salvare l'uomo che, nell'esplosione, aveva perso una mano e riportato gravi lesioni all'intestino ed estese ustioni in varie parti del corpo. Purtroppo tutti i tentativi e le cure si sono rivelati inutili: Savoia è spirato senza essere mai uscito dalla terapia intensiva, lasciando nel dolore la compagna Grace, la mamma Marina, i figli Beatrice e Francesco e tanti amici che gli sono stati accanto in una tragedia davvero assurda.

Le esequie saranno celebrate sabato alle 10,30 nella chiesa del Billiemme dove giovedì, alle 16, sarà recitato il rosario.