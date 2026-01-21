Aumentano gli incidenti stradali in città: nel 2025 due morti e 4 prognosi riservate

L'inchiesta che ha portato a sventare un'azione fraudolenta ai danni dei magazzini Amazon e quella che ha portato a una nuova denuncia nei confronti dell'uomo che, nel 2022, era finito al centro delle cornache per l'abbandono di decine di carcasse di cani. Ma anche il significativo incremento nel numero di incidenti stradali avvenuti in città: 319 quelli rilevati dalla Polizia locale nel 2025, a fronte dei 240 del 2024. In 159 casi con soli danni materiali, in 154 con feriti, 2 con esito mortale e 4 con soggetti in prognosi riservata mentre 11 sono stati gli investimenti di pedone.

C'è un grande lavoro dietro ai numeri elencati dalla comandante Ivana Regis nel corso dell'annuale festa di San Sebastiano, patrono dei civich. Un lavoro di prevenzione e controllo sul territorio valso al personale di via Donizetti il plauso del sindaco, Roberto Scheda: «Viviamo tempi inquieti, attraversati da paure nuove e vecchie, da fratture sociali e da un diffuso senso di smarrimento, come ci raccontano gli ultimi episodi di cronaca nazionale. Il vostro lavoro va oltre il regolamento e la divisa: è presidio di civiltà. Come San Sebastiano siete chiamati a servire senza clamore, a resistere senza odio, a restare saldi anche quando la freccia della critica, dell’incomprensione o dell’ingratitudine colpisce» ha detto il sindaco nel corso della cerimonia al Salone Dugentesco.

Tre i filoni portati avanti sul fronte della prevenzione: gli incontri anti truffa promossi a favore degli anziani; quelli su bullismo e cyberbullismo condotti nelle scuola e, naturalmente, il pattuglliamento del territorio. «Gli equipaggi - ha aggiunto Regis - hanno accertato 13.465 violazioni: 223 per omessa revisione e 84 per mancata copertura assicurativa. 9.729 sono invece quelle accertate per mezzo di strumentazioni elettroniche; 53 le patenti di guida ritirate, 50 i fermi amministrativi e 110 i sequestri amministrativi applicati. Otto persone sono state deferite all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica e 10 per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope».

In materia di polizia giudiziaria si sono registrati un fermo per identificazione, 5 denunce/querele, 16 indagini delegate e 64 d’iniziativa. Tra i reati oggetto di intervento i più significativi sono stati 13 occupazioni abusive di alloggi di edilizia popolare pubblica, 10 danneggiamenti, 4 furti, 3 fughe e omissioni di soccorso a seguito di incidenti stradali.

Molto rilevanti l'impegno sul fronte ambientale e la lotta all'abusivismo sui mezzi pubbllici: «In ambito ambientale, a fronte di 170 controlli, sono state accertate ben 120 violazioni in materia di rifiuti. Tre sono state le sanzioni comminate per violazioni a norme disciplinanti il commercio mentre in tema di edilizia sono stati eseguiti 14 controlli; 16 sono stati gli accertamenti effettuati per segnalazioni di inadempienza scolastica pervenute da parte di diversi istituti cittadini. I controlli effettuati su 46 linee ed in collaborazione con il personale Atap S.p.A., hanno condotto alla verifica di complessivi 550 passeggeri dalla quale sono scaturite 249 violazioni per mancanza di idoneo titolo di viaggio», ha aggiunto Regis.

Il Servizio Sicurezza e Protezione Civile ha evaso 383 richieste formulate da altre forze di polizia per l’estrapolazione di immagini dall’impianto di videosorveglianza cittadino e dal sistema Targasystem posto ai varchi d’ingresso della città.

Impegnativi anche i servizi di gestione dell'ordine pubblico in occasione delle partite della Pro, delle grandi manifestazioni dell'anno e di un paio di eventi meteo avversi, svolti insieme al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. E molto rilevante anche l'attività amministrativa: sono state redatte 491 ordinanze in materia di viabilità e 1.274 nulla osta per occupazioni di suolo pubblico; 41 sono stati i nulla osta rilasciati per transiti eccezionali e 120 le autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico. Sono state emesse 51 deviazioni di itinerario relativamente ai tragitti del t.p.l. urbano e 37 autorizzazioni per la posa del cartello di “passo carraio”. Sono, infine, stati rilasciati 126 abbonamenti agevolati per autobus urbani e gestiti (tra rinvenuti e restituiti) 89 oggetti smarriti. Nel corso dell’anno ha rilevato in modo importante anche tutta quell’attività attuata in favore dei titolari di permessi vari quali i permessi per accesso e sosta in z.t.l. (832 permessi rilasciati o rinnovati) ed i contrassegni europei per la mobilità dei soggetti disabili (429 quelli complessivamente rilasciati o rinnovati), nonché tutta l’attività amministrativa di stretta competenza quale la predisposizione di atti determinativi e deliberativi, affidamenti, gare d’appalto e tutta la gestione del personale, dei mezzi e delle strumentazioni di dotazione.