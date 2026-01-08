Roulotte in fiamme a Lenta, si indaga sulle cause

Sono in fase di accertamento le cause dell'incendio, divampato Intorno alle 12 di giovedì 8 gennaio a Lenta, in via Sant'Eugenio, e che ha causato la distruzione di una roulotte e di una piccola costruzione prefabbricata. Per i soccorsi sono intervenute la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli insieme ai volontari di Romagnano Sesia: hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area.

Sul posto i Carabinieri di Borgosesia e i Sanitari del 118 di Gattinara: le indagini sulle origini del rogo sono in corso.