Nuovo ponte sulla Sesia: i lavori partiranno in estate

L’atteso nuovo ponte sulla Sesia, in sostituzione di quello crollato nell'ottobre 2020, è pronto a diventare realtà: Anas ha comunicato che i lavori prenderanno il via nell’estate, segnando un importante passo avanti per la viabilità tra Vercellese e Novarese, attualmente garantita dal ponte provvisorio che collega Gattinara e Romagnano Sesia.

Attualmente, il progetto si trova nella fase finale di completamento delle integrazioni, richieste dagli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Una volta conclusi questi approfondimenti, si procederà con gli ultimi passaggi approvativi e la successiva consegna del progetto all’impresa esecutrice, che avvierà il cantiere nei tempi previsti.

Un’area strategica legata ai lavori sarà quella dell’ex Zen, che diventerà zona di cantiere: per questo motivo, gli interventi di riqualificazione dell’area sono stati rimandati per consentire la realizzazione dell’opera senza interferenze.

Oltre alla costruzione del nuovo ponte, il progetto prevede anche lavori di regimentazione delle acque in alveo, fondamentali per garantire un’infrastruttura sicura e adeguata dal punto di vista idraulico.

Con l’avvio del cantiere, si compie un importante passo avanti per migliorare la mobilità e la sicurezza del territorio, rispondendo alle esigenze di cittadini e imprese.