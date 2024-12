rosegue con costanza la formazione degli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli. Martedì 10 dicembre, nella sede della Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia in corso Rigola 107, si è tenuto il corso sulle “Asseverazioni di rinnovo e verifica dello stato di degrado dei protettivi: conoscenze e competenze necessarie. Le norme UNI 10898 e UNI 11947” con docente il Perito industriale Claudio Traverso.

L’incontro, con parte pratica, è stato focalizzato sulle conoscenze e sulle competenze imprescindibili quando si tratta di materiali resistenti al fuoco. Inoltre, partendo dalle normative di riferimento, sono state illustrate le verifiche da porre in essere (ed i relativi strumenti a supporto) per intumescenti ed intonaci.

Il workshop è stato organizzato dall’ Ordine degli Architetti in collaborazione con PrevenzioneIncendItalia, rinnovando così una partnership consolidata con un’associazione che nasce nel 2005 per volontà di diverse aziende del settore antincendio che hanno fatto del proprio lavoro una mission. Un unico obiettivo: diffondere la cultura della sicurezza.

“Da un anno abbondante – ha spiegato Davide Lovati di PrevenzioneincendItalia – collaboriamo con l’Ordine attraverso attività di formazione e convegni tecnici. Il corso di aggiornamento di oggi è importante perché i professionisti che redigono e firmano l’asseverazione hanno una grande responsabilità, anche sui lavori realizzati da altri”.

Ha aggiunto Marina Martinotti, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli: “Sono molto soddisfatta della collaborazione che abbiamo instaurato con PrevenzioneincendItalia. Per noi è un fiore all’occhiello. L’incontro di oggi ha inoltre un importante valore aggiunto: la parte pratica è fondamentale in questo settore”.