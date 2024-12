Quattro furti ai danni di esercizi commerciali: denunciato un 23enne

I servizi di prevenzione e controllo del territorio, svolti dalla Polizia di Stato a tutela della comunità e delle iniziative economiche presenti sul territorio dei Comuni di Vercelli, Borgo Vercelli e Caresanablot, hanno ottenuto importanti risultati operativi.

Negli ultimi giorni è stato individuato e deferito in stato di libertà un giovane ivoriano, classe 2001, accusato di quattro diversi furti operati ai danni di esercizi commerciali del centro cittadino e di persone private. Quanto sottratto ai diversi punti vendita è stato rinvenuto dai poliziotti e riconsegnato, in quanto rivendibile e non danneggiato, ai legittimi proprietari, che hanno ringraziato gli agenti per l’operato svolto.