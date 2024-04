Rices: al Palapiacco passa Lettera 22

Rices – Lettera 22: 43-62

Tabellino Rices: Cattaneo 2, Agoglia 4, El Hammami, Volpe 9, Skilja 7, Liberali 3, Sow 4, Paulato 7, Cappello 2, Maccapani 5, Curino ne.

Coach Galdi, assistente Buffa.

Senza l'apporto al 100 per cento di Samuele Liberali, e dei 15-20 punti che realizza a partita, per i Rices la strada è sempre in salita. Contro l'Ivrea Lettera 22, Liberali c'era, ma ha giocato poco, causa un malanno di stagione, e quindi ha fatto anche poco (3 punti). Il resto della squadra, poi (orfana di Vercellone, infortunato) non ha certo brillato contro una formazione dignitosa ma non eccelsa.

La squadra di Galdi ha giocato abbastanza bene il primo quarto (Cattaneo, El Hammami, Agoglia, Skilja e il giovane Volpe che si è distinto nelle due fasi) e molto bene i primi cinque minuti del terzo: nessun canestro di Lettera 22 e distacco ridotto a -6. Poi è calato il sipario e gli ospiti hanno preso il largo, complice un calo più mentale che altro dei Rices.

Da segnalare, dopo più di tre mesi, il rientro di Conte, che però durante la partita è dovuto uscire per un problema (parrebbe non grave) alla caviglia destra.