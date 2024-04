PFV, giovanili: le Under 17 accedono ai quarti della Coppa Piemonte

CAMPIONATO UNDER 19

Coppa Piemonte

Semifinale –gara di ritorno

Venaria (TO)– Palestra Sport Club

Lunedì 15.4.2024 ore 18.45

Basket Venaria - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 47-45

(parziali: 11- 14; 21-32; 29-40; 47-45)

Tabellino PFV: Chillini 12; Francese A.6; Barbero 3; Francese E.; Prinetti 2; Roggero3;

Carrozza 6; Giorgi; Rizzato 10; Dykrane 3; Porcelli. – Allenatore: Gianfranco Anastasio

Grande delusione per la PFV Under 19 “Carmen Fiori” che si ferma ad un passo dalla possibile finale di Coppa Piemonte, sconfitta di misura per 47-45 a Venaria, nella semifinale di ritorno, dopo l’altra sconfitta inaspettata della settimana scorsa.

Finisce qui, dunque, il percorso della formazione di coach Anastasio in questa stagione che, tutto sommato è stato piuttosto positivo, facendo registrare notevoli progressi tecnici di squadra ed individuali, il che è – in fondo – l’obiettivo che la società si prefigge.

La voglia di riscattare il passo falso della settimana scorsa era tanta, e la PFV cominciava bene, mettendo il naso avanti già al primo quarto (11-14). Poi nel secondo periodo, l’allungo che faceva ben sperare di centrare la bella della prossima settimana a Vercelli: 21-32 a metà match e la partita che si metteva per il verso giusto.

Poi un primo campanello d’allarme nel terzo quarto, finito 8-8 con la PFV in difficoltà a segnare, anche se teneva ancora bene in difesa.

Quindi l’imprevedibile!

Dopo aver raggiunto 12 punti di vantaggio all’inizio dell’ultimo periodo, le ragazze di Anastasio cominciavano a sbagliare a ripetizione, cercando tiri estemporanei, senza costruire gioco, a seguito dei quali la squadra subiva tre contropiede di fila. Inoltre, in quei frangenti, una giocatrice avversaria che fino ad allora non si era fatta notare per niente, centrava due triple di fila, ed il recupero era fatto, a poco meno di 5’ dal termine, con il sorpasso sul 41-40.

Venaria poi era brava a mantenere questo esiguo vantaggio, raddoppiandolo, fino alla fine, mentre la PFV non segnava più (18-5 il quarto finale), e pasticciava sull’ultima rimessa che poteva regalare i supplementari.

L’allenatore Gianfranco Anastasio, molto amareggiato a fine gara, ha dichiarato “Purtroppo la fragilità mentale ci ha giocato un bruttissimo scherzo. Perdere dopo essere stati in vantaggio anche di 15 punti, fa malissimo. Sono molto deluso, anche se mi assumo le mie responsabilità.”

Finisce qui, quindi, l’avventura delle Under 19 in questa stagione, ed a loro va comunque un grande plauso per come si sono battute durante tutto l’anno.

--------------------------

Campionato Under 17 - fase eliminatoria per la Coppa Piemonte –

ottavi di finale – gara di ritorno







Domenica 14 aprile 2024 - ore 15,30

Vercelli – Pal. Sc. Media Pertini/Lanino – C.so Bormida 3







Pallacanestro Femminile Vercelli - Basket Femminile Biellese 67-51

(Parziali: 15-11; 35-26; 53-33; 67-51)

Tabellino PFV: Dikrane 3; Tagliabue; Haxhiasi; Giorgi 11; Francese 6; Giuliani; Prinetti 9; Dipace 17; Nicosia 10; Cavalli; Bari; Rizzato 11; - All.re Gianfranco Anastasio.

Nella gara di ritorno degli ottavi di finale della “Coppa Piemonte” Under 17, la formazione della PFV ha incontrato il Basket Femminile Biellese, già sconfitto in trasferta all’andata domenica scorsa, imponendosi per 67-51, con bella autorità.

In virtù della sommatoria punti, prevista dal regolamento, le vercellesi risultano in vantaggio di + 28 [76+67= 143; 64+51=115] e, dunque, si qualificano brillantemente ai quarti di finale, con tutto il merito che va loro pienamente riconosciuto.

Le ragazze di Anastasio, consapevoli dell’importanza del match e del fatto che 12 lunghezze di vantaggio acquisite all’andata avrebbero potuto significare molto ma anche molto poco se non giudiziosamente gestite, sono partite col piglio giusto (trascinate da un’ottima Dipace, 2008), soprattutto in difesa e chiudevano in vantaggio il primo periodo (15-11).

Sostanzialmente i primi 10’ erano in equilibrio, con Biella pronta ad approfittare dei numerosi errori in fase di conclusione della PFV, anche se le padrone di casa riuscivano a recuperare parecchi palloni in difesa trasformandoli in contropiedi vincenti.

La PFV, così, poteva tentare un primo allungo nel secondo quarto, quando raggiungeva il +15 a 4’ dalla fine del periodo, con il buon apporto di Nicosia (altra 2008).

Purtroppo un lieve calo di tensione e qualche errore di troppo dovuto ad un po’ di frenesia in attacco da parte delle padrone di casa che volevano chiudere i conti, rischiavano di rimettere tutto in discussione, allorché Biella recuperava 6 punti e le squadre andavano al riposo lungo sul 35-26, con un vantaggio al di sotto della doppia cifra e con la gara ancora in discussione.

Nella ripresa, però, le ragazze di Anastasio, richiamate dal proprio coach sulla “retta via”, trascinate dalla buona vena di Rizzato, Giorgi e Prinetti, aggiustavano la mira e giocavano con maggior raziocinio, scegliendo bene i tiri e segnando in contropiede, come è nel DNA della squadra, sfruttando le palle recuperate.

Anche in difesa, infatti, le cose andavano meglio, riuscendo Dykrane & C. a chiudere di più sulle penetrazioni e ponendo validi ostacoli ai tiri avversari (solo 7 punti concessi nel quarto alle biellesi): il risultato era che al 30’ le due formazioni si trovavano sul 53-33, ossia a + 20 per la PFV, risultato che, sommato al +12 dell’andata, portava ad una differenza punti di + 32.







CAMPIONATO UNDER 14 –

2^ fase – Girone di qualificazione alle finali per il titolo regionale

2^ giornata (1° riposo)

Vercelli – Lunedì 15.4.2024 ore 19,30







Pallacanestro Femminile Vercelli – Lib. Moncalieri “gialla” 33-57

(Parziali: 10-15; 18-28; 23-43; 33-57)

Tabellino PFV: Stile 16; Balzaretti 2; Ferraris; Bari; Lahmidi 14; Monaco; Oppezzo; Triberti; Sadmi 1; Turcas; Alilou.

All.re Davide Simone







E’ partito il girone per il titolo regionale e, nella seconda giornata dopo la prima di “riposo” le Under 14 della PFV hanno fatto il loro esordio, rimediando una sconfitta per 33-57 dalla Libertas Moncalieri – squadra “gialla”.

Le ragazze di Davide Simone hanno tenuto botta alle più forti avversarie, rimanendo in scia nel primo quarto (10-15) e poi ancora mettendocela tutta per restare in partita a metà gara, sul 18-28.

Poi la maggior qualità nelle rotazioni e la supremazia fisica delle moncalieresi (società di serie A2) hanno avuto il sopravvento, e nel terzo periodo il risultato era fissato sul 23-43, lievitando poi minimamente nell’ultimo quarto, quando la PFV riusciva ad avere una certa qual reazione.

Tutto sommato una prova soddisfacente ed una sconfitta onorevole per coach Simone, soprattutto dopo il lungo periodo di inattività fra la prima e la seconda fase, con la sospensione pasquale di mezzo, ed anche se si tiene conto della caratura dell’avversaria, seria candidata al titolo.

Ora le giovanissime PFV torneranno in campo sabato 20 aprile alle ore 18,00 in quel di Cavallermaggiore (CN) contro Gators Savigliano, al Palasport “Sport Area” di Via San Giorgio.