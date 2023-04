Primo maggio a Vercelli e Borgosesia: le manifestazioni sindacali

Manifestazioni e corteo, lunedì primo maggio, a Vercelli e Borgosesia, in occasione della fetsa dei lavoratori.

A Vercelli, con il patrocinio del Comune, la manifestazione con corteo si ritroverà alle ore 10 all’inizio di corso Libertà (angolo viale Garibaldi) per poi sfilare, dalle 10.30, in compagnia della Banda musicale ‘Luigi Arditi’ di Crescentino, lungo corso Libertà, via F.lli Ponti, via Palazzo di Città, Piazza Municipio.

Dalle 10.50, sono previsti il saluto del sindaco, Andrea Corsaro, e il comizio in cui parlerà Anna Maria Poggio, segretaria regionale Cgil Piemonte.

La conclusione della manifestazione è prevista per le 12. Nel pomeriggio spazio alla musica: dalle 16, in piazza Cavour (in caso di maltempo al Bsa), suoneranno All That Drama, band novarese specializzata in pop rock, offre un mix di inediti originali e cover che spaziano dai Muse a Billie Eilish. Timeo, nati come spin-off dei “Gara00”, sono un progetto di Art rock indipendente nato a Vercelli con diverse influenze musicali: blues, psichedelia, post-progressive, post-punk, cantautorato italiano, Jazz modale, Bach e altro ancora… Psychokiller, band rock nata nel 2015, che attraverso il loro canale YouTube, raccontano i retroscena del loro lavoro scrittura e registrazione con molto seguito.

A Borgosesia, invece, il ritrovo è previsto per le 10 in piazza Martiri (lato giardini) mentre il corteo si muoverà dalle ore 10.30 accompagnato dall’Orchestra di Fiati della Città di Borgosesia A.p.s.

Alle ore 11 è previsto il comizio conclusivo dove parlerà Cristiano Montagnini, segretario generale della Fisascat Cisl regionale.