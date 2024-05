Paola Bernascone nominata Vice Presidente della Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane

La Presidente dell'Università Popolare di di Vercelli Prof.Paola Bernascone Cappi è stata nominata su proposta del Presidente Dott.Antonio Di Mezza Vice Presidente della C.N.U.P.I ( Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane).

La CNUPI ha personalità giuridica, socia dell'European Association of the Education of the Adults .Riconosciuta dal ministero della pubblica Istruzione, Università e Ricerca Scientifica,cfr.GU 203 del 30.8.91.Iscritta all'Anagrafe Nazionale degli Istituti di ricerca,cod. 4179OYC .Ente di formazione qualificato per il personale della scuola,legge 107/2015.Accreditato Miur ai sensi del D.M 177/2000 e della D.M. n. 170/2016.Sede di Servizio civile Nazionale L.64701 - codice identificativo sede n.95765