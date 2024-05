Via Monviso, chiude la rampa del cavalcaferrovia

Da lunedì chiude al traffico, fino al 31 dicembre, la rampa di via Monviso del cavalcaferrovia Tournon. E' il primo passo per l'apertura del nuovo cantiere che interessa la viabilità cittadina. Un'opera non più procrastinabile, in considerazione dell'età ormai vetusta della struttura, realizzata negli anni '30.

Un'ordinanza del comandante della Polizia locale prevede che anche il temporaneo divieto di circolazione e di accesso pedonale nel tratto di via Monviso compreso tra via Monte Bo e la rampa di accesso al cavalcaferrovia Tournon.

Alla ditta esecutrice dei lavori il Comune ha dato l'incarico di posizionare gli oppurtini cartelli indicatori in corso Prestinari prima dell’intersezione con via Monviso sul lato civici dispari; in via Monviso prossimità ex garitta F.S.; in via Monviso in prossimità dell'intersezione via Ivrea; in via Monviso in prossimità dell'intersezione con via Gran Paradiso e in via Monviso in prossimità dell'intersezione con via San Pancrazio.

L'inrtervento ha ripercussioni anche sul trasporto pubblico. Atap informa che le corse della linea 2 (Piazza Roma – Ospedale – Villaggio Concordia) saranno deviate su corso Marcello Prestinari, corso Fiume, corso Giovanni Gastaldi, piazza Roma. Di conseguenza, sarà temporaneamente soppressa la fermata di via Monviso; ma, in sostituzione, saranno istituite le seguenti fermate provvisorie: corso Prestinari, nei pressi dell’incrocio con le vie Monviso/Testi; corso Fiume, poco prima dell’incrocio con via Borgogna.