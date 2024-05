Stop ai suicidi in carcere: sabato il presidio mensile

Il 18 aprile, in collaborazione con la Camera Penale di Vercelli, il Garante dei detenuti ha organizzato una simbolica manifestazione davanti al Tribunale. Il 18 maggio Pietro Oddo, che ricopre l'incarico, dara il proprio sostegno a un'analoga manifestazione che si terrà a Biella, organizzata dalla locale Garante dei detenuti e Camera Penale.



«Queste manifestazioni - spiega Oddo - vengono organizzate mensilmente in tutta Italia, a partire dal 18 marzo quando il Presidente della Repubblica sollecitò il Governo a interventi urgenti contro i suicidi in carcere. A Vercelli - aggiunge Oddo - sono anni che non si verifica un suicidio fra i detenuti. Ciò non significa che non possa accadere di nuovo, il carcere è per definizione un luogo di pena, non si vive bene».