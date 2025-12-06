Natale nel segno della creatività: aprono gli spazi gestiti da Diapsi

Quest'anno il Natale a Vercelli si accende di creatività, inclusione e collaborazione grazie a un progetto che coinvolge Diapsi Vercelli, il Laboratorio Brein. Due nuovi spazi – in corso Libertà e in via Veneto – si trasformano in luoghi dove colore, accoglienza e partecipazione diventano protagonisti delle festività.

I primi appuntamenti sono sabato 6 dicembre alle ore 15,30 con l'inaugurazione degli spazi. Subito dopo partirà un ricco programma che troverà di seguito.

Le nuove aperture nascono per offrire esperienze condivise: laboratori creativi, attività aperte a tutta la comunità e una selezione di accessori Brein, realizzati artigianalmente, che raccontano il valore del riuso di materiali nati per avere un'altra funzione che rinascono proprio dalle mani di chi attraverso il lavoro torna a vivere. Un modo per riportare in città un Natale che non si limita a illuminare le vie, ma crea relazioni, opportunità e spazi di socialità e solidarietà.

Alla base del progetto il Comune di Vercelli che assieme ad Ascom e il Centro Territoriale per il Volontariato , hanno creduto fin da subito nella forza di un'iniziativa capace di unire commercio, territorio e solidarietà, rendendo possibile l'apertura dei due locali. La gestione e l'animazione dei nuovi spazi saranno curate da Diapsi Vercelli , che porterà la propria esperienza, l'energia del gruppo e la creatività del Laboratorio Brein.

La Casa di Babbo Natale, corso Libertà 70: un luogo magico in cui i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e vivere momenti di meraviglia. L'accoglienza è prevista nelle fasce 10.30–12.30 e 15.30–18.30 nelle seguenti giornate: 6, 7, 8 dicembre; 13, 14 dicembre; 20, 21, 22, 23 e 24 dicembre

L'Officina delle Emozioni, via Veneto 6, un luogo dedicato ad attività creative, percorsi sensoriali e momenti di condivisione aperti a grandi e piccini. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 , il programma propone appuntamenti vari e coinvolgenti: Sabato 6/12 – Storie a perdicollo con Faber Teater; Domenica 7/12 – Albero Piccoli Artisti con Donatella Bertolone (Gruppo Donne Imprenditrici FIPE Confcommercio) e Diapsi, ore 15; Lunedì 8/12 – Framillebolle e la magia di Natale, dalle ore 16.30 alle ore 18.30; Sabato 13/12 - Realizzazione Pallina di Natale, utilizzando pasta modellabile che asciuga all'aria con Educrea di Veronica Bergamasco, ore 10; Sabato 13/12 – Due passi nel presepe con Faber Teater , ore 15.30; Domenica 14/12 – Laboratori sul consumo energetico consapevole con Atena Luce Gas e Servizi , ore 15–18; Mercoledì 17/12 – Rodari a Natale con Faber Teater , ore 17; Venerdì 19/12 – Il Natale in un biscotto con Donatella Bertolone (Gruppo Donne Imprenditrici FIPE Confcommercio) e Diapsi, ore 16; Sabato 20/12 - Creazione di una Campanella di Natale d ecorativa, utilizzando piccoli vasi in ceramica come base da dipingere con Educrea di Veronica Bergamasco, ore 10; Sabato 20/12 – Storie, racconti, favole e canzoni con Faber Teater , ore 15.30; Domenica 21/12 - C ostruzione di un Albero di Natale con tappi di sughero con Educrea di Veronica Bergamasco, ore 10; Domenica 21/12 – Letture Nati per Leggere e Kamishibai a cura di Associazione Crescere APS , ore 15; Lunedì 22/12 – Laboratori sul consumo energetico consapevole con Atena Luce Gas e Servizi , ore 15–18; Martedi 23/12 - R ealizzazione di una suggestiva Lanterna Luminosa di Natale con Educrea di Veronica Bergamasco, ore 10; Martedì 6 gennaio 2026 – Storie a perdicollo con Faber Teater , ore 15.30.