I Campionati Nazionali Universitari 2026 a Vercelli, Novara e Alessandria: attesi tremila atleti

Sarà il Piemonte orientale la sede della 79ª edizione dei Campionati Nazionali Universitari. L’evento, il più importante appuntamento sportivo accademico d’Italia, si svolgerà dal 22 al 31 maggio 2026.

L’ufficialità è arrivata con la designazione del CusPo – Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale quale ente organizzatore della manifestazione da pare di FederCUSI – Federazione Italiana dello Sport Universitario. Un traguardo storico che porta per la prima volta i Giochi in queste province, risultato di una candidatura solida costruita dal CusPo e fortemente sostenuta dall'Università del Piemonte Orientale fin dalle fasi preliminari.

Sono attesi circa tremila atleti-studenti provenienti dagli atenei di tutta Italia, pronti a sfidarsi in 14 discipline: Taekwondo, Judo, Karate, Lotta, Pallavolo, Tennis, Calcio a 5, Calcio a 11, Rugby a 7, Scherma, Pallacanestro, Tiro a volo, Atletica leggera e Tennistavolo.

La macchina organizzativa del CusPo è già in moto, potendo contare sulla collaborazione strategica dell’Ateneo. Se il CusPo gestirà la parte agonistica e logistica, l’Upo garantirà il supporto istituzionale necessario per accogliere una comunità studentesca così vasta, trasformando l’evento in una vetrina per l’intero sistema universitario e territoriale attraverso un approccio che riconosce il valore dello sporto come elemento i Comunità, di rispetto della persona e di inclusione.

Soddisfazione per il risultato ottenuto è espressa dalla presidente del CusPo, Alice Cometti: «È la prima volta che il Piemonte Orientale ottiene un riconoscimento così importante, siamo già al lavoro perché la manifestazione abbia la migliore riuscita, per gli universitari in gara ma anche per il territorio, che avrà una ricaduta decisamente positiva dall’evento. Ringraziamo il rettore, Menico Rizzi per il supporto che ci ha dato in questa fase preliminare; l’Università del Piemonte Orientale sarà un partner fondamentale per il successo dei Campionati, l’evento più atteso dell’anno».

Pieno appoggio ribadito dal rettore dell’Università del Piemonte Orientale: «L’assegnazione dei Campionati Nazionali Universitari al CusPo - dice Rizzi - è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e orgoglio. L’Ateneo ha sostenuto questa candidatura nella convinzione che lo sport sia parte integrante del percorso formativo e di vita dei nostri studenti, come dimostrato anche dalla recente implementazione di un programma di dual career per i nostri studenti e studentesse sportivi; le politiche e strategie per lo sport universitario non sono solo un elemento per incrementare l’attrattività verso il nostro Ateneo e il territorio, ma rappresentano un forte elemento per la valorizzazione delle Persone e della Comunità, chiaramente espresso nel nostro piano strategico. Saremo a fianco del CusPo nell’organizzazione di questo grande evento che permetterà di far conoscere le nostre strutture e le nostre città a migliaia di giovani provenienti da tutta Italia».