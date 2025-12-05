Un parcheggio multipiano nell'area dell'ex cinema Viotti?

E se fosse l'area dell'ex cinema Viotti a diventare la tanto auspicata riserva di parcheggi in pieno centro storico? L'ipotesi, tutta ancora da passare al vaglio dell'iter autorizzativo, è contenuta in un piano di recupero di iniziativa privata, depositato in Comune dalla società Eudora srl, con oggetto "Ex cinema Viotti. Recupero della ex sala cinematografica a fini commerciali, realizzazione di parcheggio multipiano, e realizzazione di nuovo fabbricato residenziale sulle vie San Salvatore e Luciano Manara".

Un progetto per il quale il settore Sviluppo economico e iniziativa privata del Comune ha avviato, con una determina del dirigente, Lea Paola Enrico, le procedure di verifica in relazione all'assoggettabilità della Vas - Valutazione Ambientale Strategica -: gli interventi proposti contemplano modifiche alle previsioni contemplate nel Piano regolarea vigente, in merito alla destinazione del volume dell’ex sala cinematografica, nonché al Piano di recupero approvato nel lontano 2010 ma, di fatto, mai attuato.