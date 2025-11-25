Viale Rimembranza, chiuso l'attraversamento di via Marco Polo

È stato chiuso, lunedì pomeriggio, l’attraversamento di viale Rimembranza in corrispondenza di via Marco Polo. La misura, attuata dopo l'emissione di un'ordinanza del settore Viabilità, interviene per rendere più sicuro un incrocio dove, in pochi anni, ci sono stati oltre venti incidenti, uno dei quali mortale. All'incrocio era anche stato montato uno specchio parabolico, ed erano state sperimentate alcune misure per migliorare la visibilità, che, tuttavia, non avevano ottenuto gli effetti sperati.

La nuova circolazione è la seguente: i veicoli percorrenti via Marco Polo, provenienti da corso Salamano, giunti all’intersezione con viale Rimembranza, hanno l’obbligo di svoltare a destra; i veicoli percorrenti via Marco Polo, provenienti da via Rodi, giunti all’intersezione con viale Rimembranza, hanno l’obbligo di svoltare a destra; i veicoli percorrenti entrambe le carreggiate di viale Rimembranza, giunti all’intersezione con via Marco Polo, hanno l’obbligo di proseguire dritto o svoltare a destra in quest’ultima.

«Come anticipato nei giorni scorsi - dice l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi - abbiamo chiuso l’attraversamento. Dal 2020 a oggi si erano infatti verificati più di 20 incidenti, fra cui uno purtroppo mortale. Era il dato più alto della città e, nonostante i possibili disagi, la nostra priorità è e sarà sempre la sicurezza dei cittadini. Non sarebbe stato efficace togliere alcuni parcheggi da viale Rimembranza in prossimità di quell’incrocio, come molti ci hanno suggerito, perché il problema della visibilità è dato in larghissima parte dagli alberi».