Campagna anti truffa: la Polizia locale incontra gli anziani

Circa 160 persone hanno partecipato alla campagna di prevenzione alle truffe agli anziani. Anche quest’anno sono stati sostenuti e promossi incontri informativi dedicati alla prevenzione, ampliando in modo significativo il raggio d’azione dell’iniziativa. Ai partecipanti è stato regalato anche un kit con un cellulare GSM, dotato di tasto con chiamata rapida di soccorso, e bracciale salvavita. L’iniziativa è stata sostenuta con contributi del fondo unico di Giustizia.

«Il Comune di Vercelli rinnova così il proprio impegno nella lotta alle truffe ai danni degli anziani, una piaga che continua a colpire con raggiri vergognosi cittadini spesso soli e particolarmente vulnerabili» dice l’assessore alla Polizia Locale, Paolo Campominosi. Se negli anni precedenti gli appuntamenti si erano svolti esclusivamente nel capoluogo, per l’edizione 2025 la campagna è stata estesa a diversi centri della Provincia che, per dimensioni ridotte, non dispongono di un proprio Corpo di Polizia Locale o non hanno la possibilità di organizzare autonomamente momenti di formazione e sensibilizzazione. «È un passo importante - riprende Campominosi - per raggiungere le comunità che più rischiano di rimanere escluse da attività di prevenzione così fondamentali».

Il numero di partecipanti conferma l’interesse e la necessità di affrontare con decisione il fenomeno. L’iniziativa è stata resa possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal ministero dell’Interno tramite il Fondo Unico di Giustizia, una quota del quale viene annualmente reinvestita in attività a finalità sociale.

«Per il Comune di Vercelli si tratta del terzo anno consecutivo in cui viene ottenuto il finanziamento: un risultato - conclude Campominosi - che testimonia sia la qualità dei progetti presentati sia l’attenzione dell’Amministrazione verso la tutela delle persone anziane».