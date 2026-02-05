Asl Vercelli, in servizio due nuove oncologhe

Si amplia lo staff medico della SC Oncologia, diretta dalla dottoressa Chiara Saggia, grazie all’arrivo di due nuove specialiste assunte a tempo indeterminato. Si tratta di Luciana Mastrodomenico e Giuseppina Antonelli, che hanno ufficialmente preso servizio all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli da lunedì 2 febbraio.

Le due nuove dirigenti medico hanno condiviso gli anni degli studi specialistici in Oncologia all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e quello a Vercelli è il loro primo incarico da specialiste. Mastrodomenico ha concluso il percorso di studi con una tesi sul mesotelioma pleurico (patologia cancerogena polmonare legata all’esposizione all’amianto), mentre la collega Antonelli ha presentato una tesi sul tumore alla mammella.

«Durante la specializzazione abbiamo fatto esperienze professionali in grandi ospedali. Abbiamo scelto Vercelli perché siamo certe che la miglior assistenza sanitaria debba passare dall’umanizzazione delle cure», raccontano le due nuove specialiste.

Il direttore generale dell’ASL Vercelli, Marco Ricci, commenta con soddisfazione i nuovi ingressi: «L’arrivo delle due nuove specialiste rappresenta un passo importante nel percorso di potenziamento della nostra Oncologia. Investire su professioniste giovani, preparate e motivate significa investire sulla qualità delle cure e sulla capacità della nostra Azienda di rispondere con competenza e umanità ai bisogni dei pazienti».