Fondazione Crv, aperti i quattro bandi 2025

La Fondazione della Cassa di Risparmio di Vercelli ha proceduto all’apertura dei Bandi per l’erogazione dei contributi, appuntamento atteso da moltissime realtà del territorio in diversi settori. Tale modalità consente di favorire la presentazione di richieste con obiettivi specifici, agevolando la progettualità delle associazioni e fornendo il necessario supporto per la realizzazione delle iniziative sul territorio.

«La predisposizione dei Bandi scaturisce da una preliminare approfondita analisi delle richieste presentate alla Fondazione nell’ultimo biennio, dalla quale emerge il significativo aumento delle richieste di sostegno con misure di contrasto alle fragilità sociali e al disagio giovanile, alla tutela dell’infanzia e alla cura e all’assistenza agli anziani e i disabili, favorendo anche attività di inclusione socio lavorativa in tale ambito», spiega il presidente, Aldo Casalini.

Risulta pertanto significativo il budget riservato dalla Fondazione al bando “Well-Fare” che, come per l’anno scorso, è stato fissato in euro 250.000.

Altro intervento particolarmente importante è, come da tradizione, quello a sostegno della cultura con il bando “Valore alla Cultura,” per il quale è stato stanziato un importo complessivo di euro 150.000 . Vengono inoltre confermati i bandi “SporTiAmo” a sostegno dell’attività di promozione e valorizzazione della pratica sportiva non professionistica, con particolare attenzione a progetti che promuovono concretamente attività di carattere inclusivo, nonchè il bando “Scuola è Futuro” per la realizzazione di progetti e attività integrativi dell’offerta didattica.

Come di consueto l’attività riservata ai bandi sopra descritti è parallelamente accompagnata dalle due sessioni erogative Generali che accolgono le altre iniziative da realizzarsi sul territorio e alle quali sono stati destinati stanziamenti superiori a 1.200.000 euro.

Oltre a quanto sopra descritto, il Presidente ricorda che “il 2025 sarà anche l’anno che vedrà l’ultimazione e l’inaugurazione del nuovo Centro per l’Autismo, interamente realizzato dalla Fondazione con un investimento di circa 1,5 milioni di euro. ”

Tutti i dettagli relativi alle modalità, tempistiche e scadenze di accesso sono consultabili sul sito della Fondazione CR Vercelli: www.fondazionecrvercelli.it (alla voce Attività erogativa / Bandi in essere).