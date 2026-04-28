Asfaltature in viale Garibaldi: la mappa delle strade chiuse

Il Comune di Vercelli informa che nei prossimi giorni saranno attivati temporanei provvedimenti viari in alcune vie cittadine.

Nelle giornate di mercoledì 29 aprile e giovedì 30 aprile, dalle 7,30 alle 18,30, sarà vietata la circolazione in corso Garibaldi, nella carreggiata in direzione piazza Pajetta. Nelle medesime giornate e nella stessa fascia oraria, sarà inoltre interdetto il traffico nelle vie Ferrari, Cerrone, Oldoni e Borgogna, nei tratti compresi tra via Pietro Micca e corso Garibaldi. In tali vie sarà consentito il transito ai residenti, che potranno circolare in regime di doppio senso, adottando le dovute cautele.

Nella giornata di lunedì 4 maggio, sempre dalle 7,30 alle 18,30, sarà nuovamente vietata la circolazione in corso Garibaldi, nella carreggiata in direzione piazza Pajetta, limitatamente ai tratti interessati dai lavori.

Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare percorsi alternativi.