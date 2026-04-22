Biud10: sui campi da tennis ricordando Andrea e Piergiu

Sabato al circolo ASD Pro Vercelli Tennis si è conclusa la 15° edizione del Torneo Tennis & Padel per Andrea Bodo. « Quest’anno - spiegano da Biud10 - l’evento ha avuto un significato ancora più profondo perche’ oltre che ad Andrea è stato dedicato anche al nostro grande amico e socio insostituibile Piergiu Raviglione. È stato un torneo che ha celebrato due persone speciali, profondamente amate dalla comunità vercellese che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto».

La giornata, vissuta nello spirito di festa che Andrea e Piergiu avrebbero desiderato, è stata davvero straordinaria: 170 giocatori in campo e tantissimi amici e famiglie presenti per condividere un pranzo, una birra o un aperitivo nel loro ricordo.

La festa è proseguita per tutta la giornata e ha permesso di raccogliere 4.100 euro, devoluti alla Fondazione Melanoma, come indicato dalla famiglia Raviglione. Durante la giornata è stato consegnato un assegno di euro 10.000 al Micro Nido Andrea Bodo per Tata Mia a sostegno delle spese di gestione ordinaria.

«Nel corso dell’aperitivo organizzato a conclusione della giornata, sono stati sorteggiati i premi offerti da: Vicolo Schilke, Salsamenteria di Via dei Mercati, Parafarmacia Ravera e Gin Boca che ringraziamo per il consueto supporto - aggiungono dall'associazione -. Biud10 OdV ci tiene inoltre a ringraziare: ASD Pro Vercelli Tennis, il presidente Piercarlo Ferraris ed il suo consiglio direttivo per aver messo a disposizione gratuitamente i campi e le strutture sportive e tutto lo staff e i maestri Luca Taverna e Nicola Fumarulo per aver sostenuto attivamente l’evento. Diego e tutto lo staff del Ristorante del Tennis, Andrea e Matteo Rosate che ci hanno seguiti per tutto il torneo immortalando i vari momenti della giornata con le loro foto».