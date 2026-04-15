Lavori all'istituto Rosa Stampa: divieti di sosta e modifiche alla viabilità

Lavori alle coperture e alla facciata dell'istituto superiore Rosa Stampa. Per alcuni giorni la ditta incaricata dalla Provincia sarà al lavoro sull'edificio con conseguente necessità di istituire temporanei provvedimenti di modifica alla viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori.

Il Comune rende noto che dalle 7 di mercoledì 15 aprile e fino alle 18 di venerdì in via Attone Vescovo, nel tratto compreso tra il controviale di corso Italia e via Giolito, saranno istituiti il divieto di sosta su entrambi i lati della strada con rimozione forzata dei veicoli; il divieto di circolazione, ad eccezione dei mezzi impiegati nei lavori e dei residenti diretti alle autorimesse private (compatibilmente con l’avanzamento del cantiere).

Ulteriori modifiche alla viabilità interesseranno, poi, via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via Menotti e piazza Cesare Battisti, dove nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile, dalle 8 alle 17, saranno in vigore il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi di cantiere.

I provvedimenti si rendono necessari per l’occupazione del suolo pubblico per l’allestimento dei cantieri e non risulta dunque compatibile con la normale circolazione veicolare