Intervento al cuore in diretta mondiale: riflettori puntati sulla Cardiologia del Sant'Andrea

Un intervento chirurgico in diretta mondiale durante una delle più importanti convention internazionali del settore. Lo ha eseguito la Cardiologia di Vercelli in live streaming durante l’ultima edizione di India live 2026 a Nuova Delhi, che ha visto il coinvolgimento di un migliaio di specialisti da tutto il mondo. Il Sant’Andrea è stato fra i tre ospedali italiani invitati a partecipare al prestigioso evento, insieme al San Raffaele di Milano e al Gemelli di Roma.

L’equipe chirurgica, diretta dal dottor Francesco Rametta, ha eseguito un intervento di disostruzione di lesioni complesse per la riapertura di coronarie gravemente compromesse. L’operazione, diffusa in live streaming durante la convention, è diventata così un’opportunità formativa per centinaia e centina di specialisti collegati da tutto il mondo.

“La partecipazione del Sant’Andrea a un evento scientifico di rilevanza internazionale rappresenta un motivo di orgoglio per l’ASL VC – commenta il Direttore generale, Marco Ricci -. Il fatto che la nostra Cardiologia sia stata scelta accanto a centri di eccellenza testimonia il livello di competenza clinica e tecnologica raggiunto negli ultimi anni. Interventi complessi come quello eseguito in diretta non solo garantiscono cure avanzate ai nostri pazienti, ma contribuiscono alla crescita del sapere medico a livello globale e rendono la Cardiologia di Vercelli un punto di riferimento in ambito interventistico”.

“Siamo un centro riconosciuto a livello internazionale nel trattamento di lesioni coronariche complesse – aggiunge il dottor Francesco Rametta, Direttore della SC Cardiologia -, dove il successo nasce dalla perfetta sinergia fra alta tecnologia ed alta professionalità, di medici, infermieri e tecnici, capaci di superare il limite della cardiologia tradizionale. Risultato che un tempo sarebbe stato possibile solo tramite chirurgia toracica, esponendo il paziente ad un rischio operatorio molto alto”.

La Struttura complessa di Cardiologia di Vercelli opera con una certa frequenza in live streaming con finalità formative: sono in media di una quindicina l’anno gli interventi condotti con questa modalità, grazie a un’apposita apparecchiatura audio-video presente in sala operatoria.

Tra i riconoscimenti raccolti di recente da segnalare è anche il premio come “Best clinical case” assegnato dalla Società Italiana di Cardiologia Interventistica e che sarà ritirato dalla dottoressa Ludovica Maltese, in rappresentanza della SC Cardiologia, nel corso di un importante summit internazionale, in programma a fine aprile in Canada.