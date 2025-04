Ospedale Sant'Andrea, arriva il Robot chirurgico

“Una buona notizia per Vercelli e per la sanità vercellese. Dotare il Sant’Andrea di un moderno robot chirurgico rappresenta l’opportunità di valorizzare l’Ospedale, di renderlo competitivo e di dare un servizio di alto livello”.

A dichiararlo il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, alla notizia che ieri la Regione Piemonte ha formalmente trasmesso all’Asl di Vercelli il parere favorevole della Cabina di Regia HTA all’avvio della sperimentazione per assegnare all’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli un robot innovativo per far fronte alle esigenze di Chirurgia, Urologia, Ginecologia e ORL.

“Rivolgo un vivo ringraziamento all’Assessore Federico Riboldi, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, al Sindaco di Vercelli, alla Direzione Generale dell’Asl di Vercelli per questo significativo risultato che vede la stretta e costruttiva collaborazione tra pubblico e privato” commenta Riva Vercellotti.

La Fondazione bancaria vercellese aveva infatti deliberato, nei mesi scorsi, l’acquisto del robot, mentre restavano ancora aperte alcune questioni autorizzative legate ai lavori di adeguamento della struttura e all’individuazione delle risorse per la gestione del robot stesso.

“La Regione continua la politica degli investimenti in strutture sanitarie e in adeguamento tecnologico, come chiave per una sanità moderna, efficiente ed attrattiva - dichiara l’Assessore alla Sanità, Federico Riboldi – Sono contento del risultato, della collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e ringrazio il Presidente Aldo Casalini e tutto il suo Consiglio d’Amministrazione; valuto quest’autorizzazione un passo in avanti, un ulteriore tassello nel lavoro quotidiano per ridurre le liste di attesa e la mobilità passiva”.

“Un impegno economico importante quello messo a disposizione dalla Fondazione e un impegno finanziario ugualmente rilevante di Regione e Asl – continua Riva Vercellotti - Crediamo che l’innovazione tecnologica, la necessità di sistemi e strumenti moderni, sia una sfida che il Piemonte debba perseguire ed è quindi, quella del robot chirurgico, un’ottima notizia, specialmente dopo che il robot “Mako”, lo scorso anno, ha già portato l’ospedale di Borgosesia ad entrare tra le eccellenze del Piemonte nell’ortopedia ad alta precisione.

Avendo a disposizione una tecnologia robotica – conclude Riva Vercellotti - l’Ospedale acquista competitività nell’attrarre professionisti di alto livello; un grande successo per Vercelli ed il Piemonte”.

Il sistema di Chirurgia Robotica è uno dei più evoluti per la chirurgia mini-invasiva, disponibile oggi a livello mondiale. Grazie ad essa i medici possono offrire trattamenti di cura e disporre di risultati migliori rispetto a quelli ottenibili della chirurgia tradizionale, con vantaggi clinici fondamentali per il paziente e per l’ospedale, quali un minor dolore postoperatorio, una rapida ripresa delle funzioni fisiologiche, tempi di ospedalizzazione più brevi, un minor rischio di complicanze, un ritorno più rapido alle normali attività lavorative e sociali, un minor ricorso a farmaci e trattamenti terapeutici.