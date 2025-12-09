Alberi morti o in stato di sofferenza, di chi è la responsabilità?

Interrogazione del Pd sullo stato degli alberi a Vercelli.
Il testo.
Premesso che numerose evidenze scientifiche legano l’incremento della superficie alberata urbana alla riduzione di inquinanti atmosferici.
Rilevato che nel corso dell’anno si è provveduto alla piantumazione di numerosi alberi, in corrispondenza con la sistemazione di nuovi assi stradali, di parcheggi pubblici e di altri contesti urbani.
Constatato chead oggi gran parte di questi alberi, in particolare in corso Avogadro di Quaregna, in largo Brigata Cagliari, nel parcheggio adiacente la stazione delle autolinee, si trovano in stato di estrema sofferenza se non già praticamente secchi, tale situazione rappresenta un danno sia dal punto di vista biologico che da quello estetico, e, forse anche da quello economico
Considerati gli abbattimenti di alberi malati e la mancata sostituzione che da anni si verificano in diverse aree, ad esempio in corso Marcello Prestinari,
Si chiede:
per quali motivi non sia stata effettuata una regolare manutenzione e irrigazione degli alberi dopo la loro messa a dimora,
di chi fosse la responsabilità di provvedere alla loro cura,
su chi ricade l’onere della sostituzione degli alberi morti,
se si preveda in tempi utili di procedere alla piantumazione di nuove piante per sostituire tutte quelle mancanti o destinate a morte, al fine di mantenere inalterato il numero complessivo presente in città