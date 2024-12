“Sportivo per sempre", premio Coni alla memoria di Venio Trebaldi

Giovedì 5 dicembre si è svolta al Teatro Civico la serata organizzata dal Coni per la consegna dei premi Talento Coni 2024 agli atleti e le società vercellesi che nel corso dell'anno si sono distinte con i risultati sportivi e la diffusione dei valori universali dello sport.

A premiare e come ospiti d'eccezione erano presenti gli atleti olimpionici Giovanni Peliello e Stefano Sottile, oltre a alle autorità locali. Tra le tante realtà premiate era presente anche il Velo Club Vercelli, che da tanti anni non manca alla manifestazione tra le società vincenti vercellesi.

Su iniziativa di Laura Musazzo, delegata e "anima" del Coni di Vercelli, è stata consegnata alla famiglia Trebaldi la targa "Sportivo per sempre" alla memoria di Venio Trebaldi. Un momento emozionante è stato quando tutta la squadra presente a teatro ha voluto salire sul palco per il ritiro del riconoscimento, proprio nel momento in cui alle spalle veniva proiettata l'immagine del Patron Trebaldi.

Successivamente per la pluripremiata società rosso blu sono saliti sul palco Valeria Ubertino, Massimo Bussa, Vito Greco, Nicolò Boltri, Giorgio Vettori e Fabio Flores, per ritirare come primi di categoria il riconoscimento della vittoria di squadra all'Alpi SuperPrestige Tricolore 2024, Mattia Sanzone (in maglia tricolore) per la vittoria del Titolo Italiano Acsi di categoria e Simone Cabiale per il Titolo regionale.

Il messaggio di ringraziamento rilasciato dalla famiglia per l’assegnazione della targa:

"La famiglia Trebaldi-Grai e il Velo Club Vercelli ringraziano il Coni, nella persona della sua delegata Laura Musazzo, per l'assegnato riconoscimento “Sportivo per sempre", conferito alla memoria del proprio caro Venio Trebaldi, sperando che il tempo non ne cancelli il ricordo"