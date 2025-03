Jiujtsu Fijlkam: Pietro Ferrero sbanca a Napoli

Pietro Ferrero sbanca Napoli al Campionato italiano: sabato 29 marzo si è svolta la prima giornata di gara del Campionato Italiano Jiujtsu Fijlkam al Pala Vesuvio a Napoli.

La gara quest'anno era particolarmente affollata essendo una delle tre prove obbligatorie per gli atleti che cercano la qualificazione nella squadra Nazionale. Pietro Ferrero partecipa nella categoria Under 21 e meno 77 kg di peso ,la più numerosa in gara. Passa rapidamente le fasi eliminatorie con vittoria per leva al braccio. Nei quarti di finale vince per "mano de vaca" la leva al polso. Passa la semifinale con un omoplata ,la leva alla spalla e la finale nuovamente con una leva al braccio. Quattro incontri vinti per ko che gli garantiscono il posto più alto sul podio e il titolo di Campione Italiano 2025.

Dato l'alto numero di contendenti, Ferrero vince anche il suo secondo Dan agonistico dopo quello vinto nel 2023 e i 250 punti ranking in palio.

Il prossimo evento nel mirino del vercellese per questa federazione probabilmente sarà all'Open del Mediterraneo a Ostia a giugno ,una gara internazionale di classe A. Soddisfazione del maestro Roberto Lai della Pro Vercelli Bjj «Ottima prova del nostro atleta, ma è necessario lavorare seriamente per i prossimi eventi internazionali perché il livello degli atleti sarà altissimo con la presenza dei professionisti»