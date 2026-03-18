Derby vercellese di Promozione: la Virtus batte LB Trino

Promozione

Il derby vercellese tra Lb Trino e Virtus Vercelli vede la vittoria esterna della Virtus. Un successo che consente ai gialloneri di vedere la salvezza senza passare attraverso i play-out. In vantaggio dopo appena 11 minuti con Modena, la squadra di Cesano ha imposto il proprio ritmo e nel secondo tempo ha consolidato il proprio predominio prima con Celussi (58’), poi con Federici (61’). La rete dei padroni di casa arriva al 70’ ad opera di Mercandino.

Lb Trino – Virtus Vercelli 1-3

LB Trino

Cascardo, Buscaglia (61′ Volpatto), Balocco, Meo Defilippi, Baggio (73′ Troplini), Ndiaye, Ciraulo, Pomati (69′ Conti), Mercandino (85′ Gaita), Brugnera, Petrocelli.

A disposizione: Porta, Grieco, Mocca, Onorato. All. Semenzin.



Virtus Vercelli

Scrivanti, Bianchi, Antonioli, Nalesso, Celussi, Bertolone, Federici (77′ Lazzarano), Modena, Gulin (81′ Stacchino), Rossi, Fogazzi (71′ Bettini).

A disposizione: Cairola, Rredhi, Gregoraci, Jazoj, Birolo, Daiu. All. Cesano.

Prossimo turno: Juve Domo – Lb Trino, Virtus Vercelli – Banchette/Colleretto

Deby vercellese di Promozione ddddddd

Il Livorno/Bianzè trova un minimo di continuità e aggancia la zona play-off. Vittoria di misura sul Valchiusella con rete su rugore di Urena (94’) in pieno recupero. Rinviata per campo impraticabile la gara Cigliano – Bollengo. Nel girone F la Pro Palazzolo dilaga contro il fanalino di coda Marentinese. Marcatori: Micillo (2), Petrillo (2), Bosia, Augusti.

Prossimo turno: Agliè Valle Sacra – Cigliano, Mappanese – Livorno/Bianzè, Lenci Poirino – Pro Palazzolo