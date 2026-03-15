Pro Vercelli in vantaggio (2 reti a 0) sulla Triestina dopo 45'

Triestina – Pro Vercelli 0-2
Marcatori: autogol di Vicario (PV) al 21'; Huiberts (PV) al 32';
Primo tempo
Prima conclusione della Pro Vercelli con tiro di Piran, alto.
Battibecco e mezzo scontro fisico tra Akpa Akpro e Silvestri, l'arbitro, Silvia Gasperotti, decide di non ammonirli.
Triestina, esce D'Amore, la difesa passa a 4.
Primo quarto d'ora: nessuna delle due squadra brilla, la Triestina preme un po' di più.
Gran botta dalla media distanza di El Bouchataoui, sfera sul fondo.
Gran botta di Vertainen dal limite, il tiro è potete ma centrale, para Del Favero (16').
Pro in vantaggio:
Piran lancia Comi che, decentrato, si invola in area sulla destra e poi mette dentro: maldestra deviazione di Vicario che beffa il suo portiere (21').
La Pro Vercelli raddoppia:
Piran (sempre lui) si libera dell'avversario, poi si invola sulla destra, crossa, Comi controlla e, con prontessa, serve Huiberts che tira di sinistro. La palla si insacca alla sinistra di Matosevic, 2 a 0 per la squadra di Santoni (32').
Fine tempo. Due conclusioni per i padroni di caso con palla sul fondo: di Pedicillo e di D'Urso.
Fine primo tempo. Se la Triestina non recupera è matematicamente retrocessa in D.
Secondo tempo
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Formazioni:
Triestina: Matosevic; Anzolin, Silvestri, D’Amore (Pedicillo dal 12'); Vicario, Jonsson, Voca, Tonetto; Attys, D’Urso; Vertainen. A disposizione: Borriello, Korreshi, Begheldo, Mullin, Bagnoli, Faggioli, Pedicillo, Kljajic, Guillen Gamboa, Okolo, Gningue, Ascione. All. Marino.
Pro Vercelli: Del Favero; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso; El Bouchataoui, Iotti, Huiberts; Akpa Akpro, Comi, A. Sow. A disposizione: Anfossi, Rosin, Mallahi, Burruano, Rutigliano, Ronchi, Perotti, Pino, Boufandar, Clemente, Satriano, Regonesi. All. Santoni.
Arbitro: Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto.
Ammoniti: Tonetto, Pedicillo della Triestina;