Pro Vercelli, le pagelle della partita con l'Ospitaletto

Livieri 6,5

Grande uscita, per tempismo e coraggio, al minuto 43 su Bertoli, solo davanti a lui. Bene il resto.

Perotti 6

Fatica un po' in marcatura su Messaggi, meglio quando si propone in fase di possesso palla.



Marchetti 7+

Il migliore. Svetta sulle palle alte e sbroglia un po' di situazioni critiche. Bene anche con la palla, in fase di disimpegno.

Regonesi 6,5

Non male, tanto come centrale quanto nei pochi minuti in cui giostra da terzino destro.





Piran 6,5

E' forse il migliore acquisto della Pro Vercelli ma è più un esterno d'attacco (bravo con entrambi i piedi) che un terzino. Si troverebbe meglio, crediamo, in un 3-5-2.





El Bouchataoui 6,5

Buona gara, con le solite giocate e sventagliate, e col solito problema di una corsa non eccelsa.

Iotti 6,5

E' in forma, e si vede.



Boufandar 6

Ottimo giocatore (può giostrare da centromediano) ma si è visto un po' poco, anche perché poco servito.



Akpa Akpro 6,5

Deevastante in progressione e prezioso nei rientri.

Satriano 6,5

Nulla di nulla nel primo tempo, poi, un tiro murato e un bel gol di rapina.



A. Sow 7

Davanti è il più pericoloso. In media, salta l'uomo una volta su due. Buone doti di palleggio e soprattutto la velocità sono le sue armi. Per la verità è più una punta che un'ala pronta a dar man forte al centrocampo. Ma qui ci vanno di mezzo le scelte di Santoni.

Coccolo 6

Burruano 6

O. Sow 6

Comi 6

Carosso 6,5



Santoni 6

Buona partita, ma la squadra è troppo sbilanciata in avanti. La miglior difesa è l'attacco è una formula che volte può funzionare (ci vogliono gli interpreti adatti, però) e a volte ha funzionato e a volte no. Troppe volte: questa squadra, con un organico nettamente superiore a quello dell'anno scorso, avrebbe dovuto centrare l'obiettivo play off.