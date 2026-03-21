Pro Vercelli, le pagelle del pari interno con il Lumezzane

Del Favero: Solo ordinaria amministrazione. Almeno fino al 96' quando assiste impotente alla rovesciata di Deratti: 6
Piran: bene in fase difensiva, costringe spesso alle maniere forti gli avversari: 6.5
Marchetti: Gara ordinata e senza sbavature: 6
Coccolo: Sicuro e preciso per tutto l'incontro: 6+
Carosso: un gol di rara fattura, il primo in questo campionato, che corona un'ottima prestazione: 7 (46′ st Regonesi sv)
El Bouchataoui: registra il centrocampo e distribuisce palloni. Cerca fortuna su calcio piazzato: 6.5 (46' st Ronchi sv) Iotti: solita gara fatta di sacrificio; sfortunato in un paio di conclusioni dal limite: 6,
Huiberts: una delle migliori prestazioni dell'olandese in maglia bianca: 6+ (37’ st Burruano sv)
Akpa Akpro: Gara generosa. È sempre un pericolo per la difesa rossoblù: 6+ (42’ st Rutigliano sv)
Comi: il capitano ci mette il cuore, ci prova in tutte le maniere a battere Drago. Senza fortuna: 6.
A. Sow: Gara superba. Autore di giocate da applausi quando "si beve" gli avversari. Fornisce assist preziosi nell'area del Lumezzane; cerca in acrobazia il gol: 7.5 (42’ st O. Sow sv).
All Santoni: Legge bene il match e fino al 96' il risultato gli dava ragione: 6