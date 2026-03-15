Le pagelle della Pro che ha vinto a Trieste

Del Favero: 6

Sfortunato sull'autogol, incolpevole sul raddoppio della Triestina, autore di una bella parata.

Piran: 7

Più adatto a fare l'esterno di centrocampo, come terzino si fa apprezzare soprattutto per la fisicità e la bontà dei passaggi. Diciamo che in genere la Pro Vercelli mette in difficoltà gli avversari grazie alla fescia destra, dove Piran e Akpa Akpro hanno una buona intesa.



Marchetti: 6

Buona prova, e in più ha propiziato il rigore.



Coccolo: 6

Gara senza sbavature, attenta.





Carosso: 6

Bene nelle due fasi. Nel secondo tempo è uno dei più propositivi.

Iotti: 6

Stavolta non fa gli straordinari (insomma non deve correre per due) ma disputa comunque una buona partita.

El Bouchataoui: 6-

Parte bene poi scompare.





Huiberts: 6-

Parte bene, segna e poi, anche lui, scompare.

Akpa Akpro: 6

Devastante con la palla sui destro, prezioso nei rientri, ma a volte un po' confusionario.

Comi: 7,5

Propizia il primo gol con una gran giocata e realizza con freddezza il penalty. Nove sigilli, per lui, in questa stagione.

Sow: 5,5

Si vede poco. Troppo poco.

Burruano: 6

Rutigliano: 6,5



Perotti, Regonesi, Mallahi sv.

Santoni: 5

La squadra ha vinto, ed era quello che importava, ma ha stentato, soprattutto nella ripresa. L'assetto tattico troppo offensivo penalizza la fase di interdizione, con la squadra che soffre troppo le ripartenze avversarie. Va però detto che abbiamo visto in tante occasioni (anche partite perse, vedasi quella col Vicenza) un assetto tattico più euqilibrato. Che è quello che serve per subire meno gol e per agganciare il treno dei play off.