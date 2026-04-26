Ultima pagella dell'anno. Pro Vercelli bocciata

Livieri: Un paio d'interventi e l'aiuto del palo permettono di difendere lo 0-0 nel primo tempo: 6

(1' st Del Favero: incerto sul secondo gol e soprattutto il 3-0 dell'Arzignano: 5)

Piran: qualche buono recupero ma anche un paio d'incertezze di troppo come la mancata chiusura sull'1-0: 5.5

Ronchi: non impeccabile sulla rete del vantaggio: 5.5

Coccolo: anche se viene sostituito dopo i primi 45' è il meno colpevole 6- (1' st Marchetti: cerca di tenere in piedi la difesa, ma è dura 6-)

Regonesi: pochi spunti e tanta sofferenza 5.5

El Bouchataoui: Ha vissuto giornate migliori. Pochi lampi nella serata veronese: 5+

Iotti: non in serata come molti suoi compagni: 5.5

Boufandar: si vede a sprazzi. Più ombre che luci: 5.5 (24' st Rutigliano: costringe Manfrin a deviare una conclusione all'incrocio 6)

Akpa Akpro: costringe due avversari al giallo tenta un paio di soluzioni dalla distanza 6. (10' st A. Sow: conferma le sue qualità in una gara senza più storia dal suo ingresso 6)

Satriano: servito poco e male, si vede solo all'uscita: 5 (10' st Comi: prova a trovare qualche spiraglio buono senza troppa fortuna 6)

O. Sow: si divora l'1-0 in entrata, ma è spesso nel vivo dell'azione. Potrebbe riaprire il match su cross del gemello ma Manfrin si supera con una parata spettacolare: 6+





All. Santoni: i numeri, i risultati e anche l'atteggiamento della squadra in quest'ultima fase parlano chiaro. E non a suo favore. Dovrà lavorare parecchio per ricreare il feeling tra lui, la squadra e buona parte dei tifosi: 5