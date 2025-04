Le pagelle della Pro che ha perso con il Renate

FRANCHI: Poche colpevsullo 0-1 non impeccabile, come il resto della diesa, sullacrete decisiva di Calì: 5.5 CLEMENTE: Fa il suo anche se si concede qualche pausa di troppo: 6- MARCHETTI: Un brutto avvio come per l intera squadra e un errore sottomisura che avrebbe potuto regalare il pareggio: 5.5 (1' st SBRAGA: Fa il suo in una rioresa nella quale il Renate gol a parte s avvicina poco all area: 6) ANTON: Gara anonima, spesso in difficoltà, non è al meglio della forma che si spera, ritrovi nei playout: 5+ (1' NIANG: la sua velocità fa cambiare passo alla squadra. Un paio di ottime giocate che meritavano miglior fortuna: 6+) IEZZI: Qualche buono spunto che si perde nelle difficoltà della squadra 6 CONTALDO: In una gara di sofferenza per l'intera squadra non riesce a emergere: 5. 5 (17' st EMMANUELLO: minuti nelle gambe per trovare condizione in chiave playout 5.5). SCHENETTI: Cercando mettere un po' di fosforo nel gioco dei bianchi. Tenta alcune soluzioni dalla distanza: 6+ (40' st IOTTI: Anche per lui pochi minuti dopo i problemi fisici con il pensiero ai playout: sv). RUTIGLIANO: Corre, lotta, contrasta; sempre nel vivo del gioco. Suo l'assist per l'1-1 di Comi: 6.5 CAROSSO: Superato da Calì in occasione dello 0-1, prova con una perfetta torsione il gol del pareggio: 6 COPPOLA: Gara pochi spazi e ancora poche occasioni per mettersi in evidenza 5.5 (17' st ROMAIRONE: Entra subito bene nel match con un traversone pericoloso e qualche incursione in area: 6+) COMI: Anche in una gara complicata e di sofferenza trova il modo di lasciare il segno con una spettacolare rovesciata che vale il pareggio: 6.5 MISTER BANCHINI: Con i cambi prova a girare la partita e quasi ci riesce. Ma ai playout dovrà dare fondo a tutta la sua esperienza tattica e motivazionale: 6.