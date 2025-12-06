Pagelle della Pro che ha pareggiato col Renate

Livieri: 6,5

... 6,5 per la parata-miracolo su punizione del Renate



Piran: 6-

Giocatore elegante con due piedi niente male. Sembra una mezzala che per caso si trova sulla fascia. La catena di destra, lui e Akpa Akpro, all'inizio sembra fare sfracelli ma poi, va a sapere, smette di funzionare.

Marchetti: 6

Buona partita, senza sbavature.

Coccolo: 6

Vedi Marchetti



Carosso: 6-

Bravo a difendere, anonimo in fase di possesso.

Iotti: 6+

Commette più errori del solito ma, come al solito, copre una parte di campo impressionante (e quando le pile di altri suoi compagni si scaricane le sue sembrano nuove)



El Bouchataoui: 6

Ha piedi da giocatore di categoria superiore. Qualche perplessità sulla tenuta fisica c'è.



Huiberts: 6

Partita così, senza acuti però (i colpi di tacco non sono acuti). Anche lui non è certo un cavallo da corsa.

Akpa Akpro: 5

Parte bene, benissimo. Poi difficilmente si libera dell'avversario per poi crossare.

Comi: 7

Una conferma: la punta di diamante è lui.

A. Sow: 7

... 7 per lo splendido asssit per il gol di Comi. Fa cose stupende ma ogni tanto scompare dal campo.

O. Sow: ng

Mallahi: ng.



Haoudi: 5-

Irriconoscibile. Forse è in debito di ossigeno.

Ronchi: 6

Fa il suo.

Santoni: 5,5

Forse non ha mandato in campo la miglior formazione. Squadra macchinosa, oggi, soprattutto sulle due catene di fascia. Inutile, nel finale, l'ingresso di punte e mezze punte. Mancava il gioco. Oddio, è stato rispettato il motto che dice: se giochi bene devi vincere, se giochi male almeno pareggiala. E infine: forse il mister ci stava abituando troppo bene.