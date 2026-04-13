Renate - Pro Vercelli 2-1: svanisce il sogno dei playoff

Nella notte del "Città di Meda" contro il Renate, la Pro Vercelli, sconfitta 2-1 dal Renate vede svanire definitivamente le luci dell'intercity che porta ai playoff. Una prestazione simile a molte altre proposte in stagione dall'undici di Santoni. Una pessima partenza ha compromesso il match: sotto di un gol per i bianchi è diventato tutto più complicato. Il rigore un po'm troppo generoso sul 2-0 ha complicato ulteriormente il compito per i bianchi, rientrati in partita grazie a una prodezza di A. Sow. Nel finale la Pro ha cercato un clamoroso pareggio anche se la difesa lombarda non ha corso pericoli.

Nella Pro Regonesi prende il posto dello squalificato Coccolo; Renate con Bartoccioni tra i pali al posto dell'ex Nobile fermato da problemi fisici.

Inizio veemente del Renate: due calci d'angolo nello spazio di 3'. Sul secondo corner, Livieri non perfetto nell'uscire, Ekuban non ne approfitta. 6' altra occasione per i neroazzurri: dalla sinistra, Ekuban lancia in area Calì: tiro centrale, neutralizzato da Livieri. 11': si fa vedere anche la Pro: El Bouchataoui ci prova da fuori: blocca Bartoccioni. 12' Pro ancora pericolosa: azione personale di A. Sow che dal limite lascia partire una conclusione di poco alta. 15' Renate in gol: Visentini s'invola sulla fascia sinistra, lasciando sul posto Piran: centro per Karlsson che di testa gira in rete nell'angolo alla sinistra di Livieri: 1-0. Nel momento in cui la Pro dava qualche segnale della sua presenza in campo è arrivato il gol (meritato) del Renate. 16' Ammonito Comi per un'entrata su Spedalieri. 23': Ancora pericoli con la Pro sull'out sinistro, per ora terreno di conquista del Renate: Riviera serve in area Karlsson: stavolta il colpo di testa dell'attaccante lombardo è deviato da Regonesi: angolo. 28': Akpa Akpro per Huiberts che dal limite calcia al volo: Bartoccioni blocca. Sul centrocampista olandese, però, l'arbitro concede una punizione per un intervento duro di Delcarro: ammonito. La panchina della Pro, però chiede l'Fvs per un rosso diretto. L'arbitro conferma "solo" il giallo. Piazzato calciato da El Bouchataoui alto oltre la traversa. In archivio la prima mezz'ora: Renate avanti, Pro che si fa vedere solo a sprazzi. Giallo anche per Regonesi. 38': Ekuban da buona posizione calcia in maniera scoordinata: palla abbondante a lato. Sul fronte opposto (39') Iotti riceve palla dal limite e tenta un "tiro a giro" che si perde alto. Qualche intervento un po' rude su ambo i fronti. Gioco spezzettato. 45': El Bouchataoui dalla distanza: parata. 46': nell'ultimo minuto di recupero Pro pericolosa: Carosso in area: Comi di testa: palla sul fondo. Si va al riposo sull'1-0. La Pro dovrà fare qualcosa di più se vorrà tener viva qualche debole fiammella di post season.

Si riparte. Un cambio per parte: Nel Renate Anelli subentra a Ekuban; Pro con Boufandar nel motore al posto di Huiberts. 8' Comi ci prova di testa su centro di Piaran: palla a lato. La Pro ha iniziato la ripresa in maniera più propositiva: Renate che controlla la situazione, pronto a sfruttare gli eventuali spazi lasciati dalla Pro. Ammonito Vassallo.16' rigore per il Renate: l'arbitro vede un mani di El Bouchataoui su conclusione di Bonetti. O forse una spinta di qualche difensore in area. Qualche dubbio. La Pro chiede la revisione: respinta con perdita: penalty confermato. 19': dal dischetto del Calì: gol: 2-0: spiazzato Livieri. Pro sempre più al buio. 22': Akpa Akpro in area: conclusione respinta in angolo. Cambi in casa Pro: Santoni prova a cambiare qualcosa: dentro O. Sow e Clemente. 33': Akpa Apro prova a liberarsi in area: palla sul fondo.34': il neo entrato De Zen cerca fortuna con una conclusione dal limite: palla sul fondo. 34': perla di A. Sow che riapre il match. Servizio di Boufandar in profondità per A. Sow che s'accentra, entra in area e con una precisa conclusione infila Bartoccioni: 2-1. Gara riaperta. 39': Il Renate sembra "chiudere" il match: Calì salta un paio di difensori nello stretto serve Di Leo che infila il 3-1. L'arbitro dopo controllo video annulla per un fallo neroazzurro a inizio azione. C'è ancora speranza per la Pro. Assegnati 6' minuti di recupero. Ultimi 2' con il Renate che tiene la palla lontano dalla propria tre-quarti. 50': punizione per i neroazzurri che tengono palla. Finisce 2-1. Renate che consolida la propria posizione, bianchi ancora sconfitti e, di fatto, fuori dai playoff.

RENATE (3-5-2): Bartoccioni; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Delcarro, Calì (48' st Muhameti), Vassallo (27' st De Zen), Bonetti, Vesentini (27' st Ruiz Giraldo); Karlsson (33' st De Leo), Ekuban (1' st Anelli).

In panchina: A. Rossi, Gardoni, G. Rossi, Esposito, Ori, Ziu, Mastromonaco, Fall.

All. Foschi.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (24' st O. Sow), Marchetti, Regonesi, Carosso (24' st Clemente); El Bouchataoui (35' st Satriano), Iotti, Huiberts (1' st Boufandar); Akpa Akpro (35' st Burruano), Comi, A. Sow.

In panchina: Rosin, Del Favero, Mallahi, Ronchi, Perotti, Pino.

All. Santoni.

ARBITRO: Palmieri di Brindisi

RETI: 15' Karlsson. st 19' Calì su rigore, 34' A. Sow.

NOTE: serata umida e piovosa. Ammoniti: Comi, Delcarro, Regonesi, Vassallo, Karlsson, Satriano. Angolo: 5-3 per il Renate. Recupero: 2',6'