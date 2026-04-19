Pro Vercelli, vittoria amara

La Pro Vercelli saluta i propri tifosi superando 1-0 l'Ospitaletto in quello che rappresentava l'ultima chiamata per i playoff. Traguardo mancato nonostante i tre punti. Sfida equilibrata nella quale, però, la Pro ha dato la sensazione di crederci maggiormente, costruendo il successo con un buon primo tempo, finalizzato da Satriano al primo centro con i vercellesi e difeso dal disordinato forcing dei lombardi.

In quella che è stata l'ultima gara stagionale al Piola (dove la truppa di Santoni non vince dal derby del 1° febbraio contro il Novara), mister Santoni in difesa conferma Regonesi centrale di difesa con Marchetti e lancia Perotti sulla fascia sinistra; Boufandar esterno di centrocampo con El Bouchataoui in cabina di regia e Iotti; in attacco capitan Comi in panchina, spazio a Satriano nel tridente con Akpa Akpro e A. Sow. Nell'Ospitaletto Cortese tra i pali al posto di Sonzogni, infortunato last minute. Si parte. Pro nella classica casacca bianca e calzoncini neri; Ospitaletto completo orange. Buona Pro in avvio: dopo due tentativi di A. Sow (5' e 8'), all'11': El Bouchataoui per Perotti, palla in area dove Akpa Akpro non riesce nella deviazione vincente: sfera ribattuta. 13': Livieri esce su Bertoli, poi blocca su Messaggi ma l'arbitro fischia l'offside e ferma tutto. Primi 20': buona Pro che non lascia spazi ai lombardi, uno dei team più in forma in questo finale di stagione (tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare). 21': azione personale di A. Sow che parte da centrocampo, s'accinara all'area e lascia partire una conclusione che esce di poco alla sinistra di Cortese. In archivio la prima mezz'ora. Pro che fa la partita, pur senza confezionare occasioni clamorose; Ospitaletto costretto a una gara di contenimento. 39'. Santoni si gioca l'Fvs per una spinta evidente in area di Casali su Perotti (tra i migliori di questo primo scorcio di gara). L'arbitro conferma la decisione del campo e ammonisce per proteste Iotti, capitano bianco di giornata. 44': Intervento decisivo di Livieri. Il portiere bianco salva in uscita su Bertolini presentatosi solo in area, dopo aver trovato un varco nella difesa della Pro. Finisce il primo tempo: 0-0. Risultato giusto. Pro per ora matematicamente fuori dai playoff.

Si riparte. 2' Satriano, in ombra nel primo tempo, servito da Piran tenta la conclusione ribattuta dalla difesa orange. 5': primo squillo anche per Iotti con la specialità della casa: tiro dal limite che si perde sul fondo. 7': Ievoli da fuori: a lato. 8': Pro pericolosa con A. Sow sulla sinistra, servizio in area per Iotti che non riesce a oppure con la giusta coordinazione: Cortese si salva. 12' gol della Pro Vercelli: Satriano si sblocca. Azione sulla destra di Akpa Akpro, Satriano colpisce al volo e pallone che lentamente s'infila alle spalle di Cortese: 1-0. 17' reazione Ospitaletto, azione insistita nell'area bianca che, però, non trova nessuno pronto alla stoccata finale. Triplo cambio per i due mister. Nella Pro dentro Coccolo, Burruano e Comi. 27' altro cambio per Santoni. 30': Veronesi e Iotti fanno muro per una conclusione di Messi da buona posizione. 32' ancora Messi pericoloso, ma si resta con la Pro in vantaggio. 34' Gobbi si libera bene in area, tiro cross pericolosissimo con palla che sfila a fondo campo. 38' contropiede della Pro concluso da Guardiano alto. 43' altro contropiede O. Sow per Colmo: mira troppo alta. Sei minuti di recupero che si allungheranno per l'infortunio di Gualandris. 50': Marchetti decisivo su Gobbi. Angolo: Pavanello di testa. Sul fondo. 52' Pro pericolosa in contropiede con O. Sow. La Pro torna a vincere al Piola-Robbiano ma non basta per sperare nei playoff. All'ultima giornata, ad Arzignano i bianchi giocheranno solo per l'onore.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Perotti (21' st Burruano), Marchetti, Regonesi (32' st Carosso), Piran; El Bouchataoui, Iotti, Boufandar (21' st Coccolo); Akpa Akpro (27' st O. Sow), Satriano (21' Comi), A. Sow.

In panchina: Rosin, Del Favero, Mallahi, Rutigliano, Ronchi, Carosso, Pino, Zacchera, Clemente.

Allenatore: Santoni.



OSPITALETTO (4-4-2): Cortese; Gualandris, Nessi, Sina, Casali (39' st Maffioletti); Guarneri (21' Mondini), Ievoli (21' st Maucci), Panatti, Messaggi; Torri (21' st Gobbi), Bertoli (35' st Pavanello).

In panchina: Mundi, Regazzetti, Sinn, Contessi, Tornaghi.

Allenatore: Quaresmini.

ARBITRO: Maresca di Napoli

RETI: st 12' Satriano

NOTE: Pomeriggio primaverile. Spettatori: 893. Ammoniti: Iotti, Perotti. Calci d'angolo: 3-3. Recupero: 1', 6'.