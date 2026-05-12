Inibizione a dirigenti (vecchi e nuovi) e multa di 20mila euro alla Pro Vercelli: la replica della società

F.C. Pro Vercelli 1892 prende atto del Comunicato Ufficiale FIGC n. 509/AA, pubblicato in data 11 maggio 2026, relativo alla definizione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.



La Società ritiene opportuno precisare, a tutela della corretta informazione, che i provvedimenti richiamati riguardano profili di natura documentale e amministrativa connessi alla produzione, nei termini previsti, della documentazione richiesta dalla normativa federale in materia di acquisizioni di partecipazioni societarie.



In particolare, una parte dei fatti oggetto del procedimento si riferisce ad operazioni societarie precedenti all’ingresso dell’attuale proprietà e, perciò, a passaggi partecipativi antecedenti all’acquisizione da parte di Bridge Football Group.



Quanto alla posizione riferibile all’attuale assetto proprietario, la Società evidenzia che la contestazione ha riguardato esclusivamente il ritardo e/o l’incompletezza iniziale nel deposito di parte della documentazione richiesta, in un contesto oggettivamente complesso, caratterizzato da tempi estremamente ristretti rispetto alla scadenza per l’iscrizione al campionato di Serie C per la stagione 25/26 e dalla necessità di reperire documenti relativi a una struttura di multiproprietà estera, con i relativi adempimenti.



L’ingresso di Bridge Football Group è infatti avvenuto in una fase particolarmente delicata della vita societaria e sportiva del Club, nella quale l’urgenza degli adempimenti federali si è intrecciata con la complessità tecnica e documentale derivante dalla natura internazionale della compagine proprietaria.



La Società precisa altresì che non si tratta di contestazioni inerenti alla gestione sportiva, economica o finanziaria corrente del Club, né di profili che incidano sull’ordinaria attività societaria, ma di adempimenti formali connessi al deposito della documentazione prevista dalla normativa federale.



F.C. Pro Vercelli 1892 ha scelto di definire la vicenda nelle forme previste dall’ordinamento sportivo, con senso di responsabilità istituzionale e nel rispetto degli organi federali, al fine di evitare il protrarsi del procedimento e concentrare ogni energia sul percorso di crescita, consolidamento e sviluppo del Club.



Bridge Football Group conferma il proprio impegno nella costruzione di un progetto serio, trasparente e sostenibile, fondato sul rafforzamento organizzativo della Società, sul rispetto delle regole federali e sulla valorizzazione della storia e dell’identità del Club.



La Società continuerà a lavorare con la massima attenzione per garantire il pieno rispetto di tutti gli adempimenti regolamentari e per proseguire, con responsabilità e visione, il percorso intrapreso a favore del Club, della città e dei suoi tifosi.

Questa invece la parte finale del documento della Federazione con le sanzioni per irregolarità nella cessione.

4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo PINCIROLI,

4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco CELIENTO,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Franco SMERIERI,

3 (tre) mesi di inibizione convertiti, su richiesta dell'interessato, in € 9.000 (novemila/00) di

ammenda per il Sig. Ludovic DELECHAT,

3 (tre) mesi di inibizione convertiti, su richiesta dell'interessato, in € 9.000 (novemila/00) di

ammenda per il Sig. Li YING,

€ 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda per la società FC PRO VERCELLI 1892;

