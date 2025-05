Fondazione Crv: bilanci, investimenti e nomine

Nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della Fondazione Crv. Partendo dal Consiglio di Amministrazione, oltre alla conferma dei consiglieri già in carica, Pier Giorgio Fossale e Carlo Locatelli, l’organo ha nominato al loro primo mandato i consiglieri: Anna Astori, Valeria Mortigliengo, Massimo Mussato e Pietro Prosino. «La composizione del nuovo organo amministrativo è ben diversificata, con professionalità nelle materie inerenti ai settori di intervento e funzionali all’attività della Fondazione, oltrechè rappresentative dei territori vercellesi e valsesiani. Nella sua prima seduta di insediamento, il consiglio ha proceduto all’elezione del nuovo vice presidente, Pier Giorgio Fossale, in sostituzione di Paoletta Picco, giunta a fine mandato», si legge in una nota di via Monte di Pietà.

Il Collegio dei Revisori è stato aggiornato con la nomina dei Commercialisti Giuseppe Buzzi (presidente), Paola Ferraris e Paolo Moretti.

«Rivolgo un sentito ringraziamento per la loro attiva partecipazione – commenta il Presidente Aldo Casalini – a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori che hanno chiuso per fine mandato la loro esperienza nella nostra Fondazione. Esprimo inoltre un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi componenti appena insediati, chiamati al compito di proseguire il percorso intrapreso dalla Fondazione nel modo più efficace e solidale possibile».

Nella stessa seduta, l’Organo di Indirizzo ha approvato all’unanimità il progetto di Bilancio di Missione e di Esercizio per il 2024 redatto dal Consiglio di Amministrazione e presentato dal Segretario Generale, Sandro Pullicani Colonesi. Il risultato di bilancio ha confermato anche per l’anno 2024 l’impegno della Fondazione a sostegno dei tradizionali settori d’intervento in favore delle attività svolte sul territorio.

Sono stati complessivamente erogati 1.870.000 euro, (circa 200.000 euro in più rispetto alle previsioni) a fronte di 174 progetti. È un dato sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente, che ha portato ad oltre 67 milioni di euro il totale dei fondi erogati dall'Ente di via Monte di Pietà, dalla sua costituzione ad oggi.

Altro dato significativo riguarda la conservazione del patrimonio, che è passato da 119,26 a 119,68 milioni di euro.

Nel 2024 è proseguito con successo, accanto alle tradizionali sessioni erogative, l'utilizzo dei bandi come strumento di selezione dei progetti che hanno consentito di erogare complessivamente 533.700 euro per 104 progetti; in particolare sono stati emanati cinque specifici bandi tematici nei settori del Welfare (240.000 euro), della Cultura (179.000 euro), dei Restauri (45.500 euro), dello Sport (35.000 euro) e dell’Educazione (34.200 euro).

Come da tradizione, sono altresì proseguite le sessioni erogative generali, nelle quali il settore 'Arte, attività e beni culturali' si conferma quello di maggiore rilievo, sia in termini assoluti, sia come numero di interventi effettuati. Sono stati infatti 699.000 gli euro stanziati, a fronte di 19 progetti ripartiti in vari ambiti, partendo dal tradizionale sostegno ai Musei di Vercelli e della Valsesia, alle attività teatrali e musicali organizzati dagli Enti locali e dalle diverse Associazioni culturali che animano la Provincia.

Nel settore 'Volontariao, Filantropia e beneficenza' (circa 145.000 euro a fronte di 8 iniziative) rientrano i contributi assegnati ad enti ed associazioni locali che hanno presentato progetti specifici rivolti alla collettività, nonché quanto erogato a livello nazionale per il “Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa Minorile”.

Gli altri settori d’intervento riguardano, nell’ordine, “Educazione, istruzione e formazione" (225.000 euro) per 14 interventi finalizzati a contribuire alla crescita qualitativa del sistema educativo e di formazione sul territorio, attraverso il sistema educativo e di formazione, con contributi, in particolare, verso l'Università del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' e altri Istituti scolastici, nonché la partecipazione al “Fondo nazionale per la Repubblica Digitale”; "Sviluppo locale ed edilizia popolare" (130.000 euro) a fronte di 14 interventi rivolti, in particolare, alla promozione e al rilancio dell'economia locale; "Salute pubblica" (30.000 euro); per l'acquisto di attrezzatura medica destinata alla ASL di Vercelli; "Attività sportiva" (23.000 euro) per 8 progetti a sostegno, in particolare, dello sport giovanile, con priorità di intervento a favore di soggetti fragili o portatori di disabilità.

Per quanto riguarda l’"Assistenza sociale" (70.000 euro a fronte di 3 progetti) oltre a quanto erogato a sostegno delle categorie sociali più deboli, occorre ricordare la costruzione del nuovo Centro diurno per l'Autismo di via Asiago, i cui lavori vedranno la loro conclusione per l’inizio della prossima estate.

Infine, per il settore comunicazione, nel 2024 l'attività ha incrementato i suoi contatti e le visite sul sito, grazie alla regolare pubblicazione di news ed eventi provinciali, tra i quali spicca il Concorso Letterario Storie da Museo, che ha portato migliaia di visualizzazioni.