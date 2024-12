Velo Club, open day di Natale nella sede di via Mucrone

Il Velo Club Vercelli ha organizzato per venerdì 20 dicembre una serata di apertura al pubblico della sede di via Mucrone 1. Il sodalizio rosso-blu è conosciuto come la “scuola” del ciclismo vercellese da più di 50 anni, e come ogni scuola che si rispetti, farà un open day, in questo caso un Christmas Open Day; sarà l’occasione per aprire alla città la sede rinnovata, per festeggiare le festività natalizie e vedrà anche l’apertura dei tesseramenti in vista della stagione 2025.

Tutti coloro che vorranno passare per un saluto e per scambiarsi gli auguri troveranno la squadra e la dirigenza al completo, con panettone, spumante, dolci e la segreteria aperta e a disposizione per chi vuole rinnovare l’iscrizione al club o iscriversi per la prima volta. Per chi avrà effettuato il tesseramento in questa serata sarà garantita la validità e la copertura assicurativa dal 1 gennaio.

Sia per i rinnovi che per le nuove tessere sono previsti omaggi e scontistica sull’abbigliamento da gara. Verranno anche anticipati i programmi per la nuova stagione, con gli eventi organizzati a Vercelli e non solo, le manifestazioni e le partecipazioni della squadra corse, che copriranno sia il settore cicloturismo (cicloturistiche, mediofondo, randonee, viaggi e vacanze ciclistiche) che l’agonismo (granfondo, gare in linea, cronometro individuali e a squadre, gare in salita) in Italia e all’estero.

La storica sede della società rosso-blu, che ospiterà l’evento dalle ore 21 alle 23, è stata inaugurata e aperta nel 1984, dal fondatore Venio Trebaldi insieme ai soci del tempo.

Per 40 anni ha rappresentato il luogo di ritrovo degli iscritti per antonomasia, dove sono stati organizzati gli eventi, le partecipazioni, le trasferte oltre a tutta la parte amministrativa e burocratica del sodalizio.

Col tempo le stanze che la compongono hanno iniziato ad affollarsi di trofei, coppe, targhe, riconoscimenti che nel corso degli anni il Velo ha continuato a conquistare, oltre alle foto storiche della Vercelli che Pedala e ai tanti articoli di giornale dedicati alle imprese dei ciclisti vercellesi.

Nell’ultimo periodo la nuova dirigenza ha operato un riassetto e una riorganizzazione dei locali, guardando al presente e proiettandosi nel futuro della società, senza dimenticare il glorioso passato, continuando nel solco dell’operato di Patron Trebaldi.

Per maggiori informazioni sulle modalità di tesseramento, costi e documentazione da presentare, si possono contattare i canali social del Velo (pagina ufficiale Facebook o Messenger) o chiamare ai numeri 3482432768 – 3464190331 – 3491240447 – 3397540694 (referente per Biella e provincia).”