La Pro Loco di Cigliano è nuovamente in campo. A fine aprile parte AgriCigliano, manifestazione con un nutrito programma, dal 26 al 28 aprile.

Da segnalare sabato 27 aprile presso il centro polivalente (ore 17) una serie di conferenze dal titolo Innovazione e tecnologia al servizio dell’agricoltura: rilevamento droni, concimazione e semina 4.0, agricoltura di precisione, dove nasce l’innovazione Bayer. Domenica 28 aprile sfilata di trattori e mezzi agricoli, ma non solo spazio anche ai baby trattori a cui seguirà un pomeriggio con giochi e agro-laboratori (in collaborazione con l’associazione Sogni scalzi). Il tutto con l’intrattenimento de l’Allegra Country Band. Da segnalare alle ore 13 il pranzo del contadino (a cura della Pro Loco), in piazza Don Evasio Ferraris.